Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza 5ª edição da feira do empreendedor

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, antecipou para este sábado, 25, o pagamento do salário de setembro para os servidores públicos municipais da saúde e educação.

São cerca de dois mil servidores beneficiados pela antecipação, resultando em cerca de R$ 7 milhões circulando no comércio e fomentando os serviços da cidade neste fim de semana e feriado do aniversário de Cruzeiro do Sul.

Os servidores das demais secretarias também irão receber o pagamento antes do final do mês.

O prefeito Zequinha Lima, ressalta que a medida foi possível porque a prefeitura está com as finanças em dia. “Devido ao aniversário dos 117 anos da criação do município de Cruzeiro do Sul decidimos antecipar o pagamento das duas maiores secretarias, saúde e educação, como forma de reconhecimento e também para facilitar as compras neste período, beneficiando também o comércio de nossa cidade. Todas as demais secretarias estão recebendo em dia, e irão receber antes do fim do mês. Este tem sido um compromisso desta gestão com os servidores que tem um impacto positivo diretamente na economia da cidade”, disse o gestor.

A secretária de Saúde, Valéria Lima, agradeceu em nome dos servidores da pasta. “Entendemos se tratar de reconhecimento pelo gigantesco trabalho que esses profissionais exercem em prol da população”.

“Nossos profissionais da educação se sentem bastante agradecidos pelo gesto do prefeito, que resulta em maior facilidade para a vida do servidor”, disse Amarísio Saraiva, secretário municipal de Educação