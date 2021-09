Jéssica Sales fortalece Saúde com recursos para Policlínica do Tucumã, em Rio Branco

“Com essa parceria da deputada Jéssica Sales, o serviço especializado para gestantes de alto risco e para crianças, juntamente com o projeto Planifica SUS, será uma junção de grandes ganhos para a nossa população”. A afirmação é da coordenadora Geral da Policlínica do Tucumã em Rio Branco, Luciana Carvalho, em relação a emenda da parlamentar que vai garantir a ampliação dos atendimentos na Unidade, sendo os mais específicos direcionados para o público das gestantes e crianças. Jessica Sales ( MDB) firmou compromisso com a instituição ao realizar recente visita na Unidade de Saúde durante agenda na capital do estado.

A Policlínica que dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS, figura na faixa de ‘média complexidade’, ou seja, numa posição intermediária entre Unidades Básicas de Saúde (de ‘baixa complexidade’) e os grandes hospitais, classificados como de “alta complexidade” é fundamental para a saúde dos acreanos, por ser um local onde as famílias usufruem do auxílio médico-ambulatorial e de exames, que são em sua maioria, atendimentos dos Médicos de Saúde da Família, além de especialidades como a pediatria, a endocrinologia e a ginecologia. O objetivo é ampliar cada vez mais o leque de atendimento ao público com qualidade e diversificação nos serviços e melhorias do espaço e equipamentos, o que já é uma proposta do Programa Nacional Planifica Sus, proposto pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e que tem parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein e o Ministério da Saúde (MS), cujo objetivo é desenvolver a competência das equipes para o planejamento e organização da atenção à saúde com foco nas necessidades moderadas e crônicas dos usuários sob sua responsabilidade.

Durante visita ao local, ladeada pela secretária adjunta de Saúde Adriana Lobão e equipe de servidores da SESACRE, Jéssica Sales foi informada da necessidade de aquisição de equipamentos na Unidade, melhorias na estrutura física do espaço, que inclusive já passa por um processo de ampliação, através do Governo do Estado, e principalmente a necessidade de implantação do Programa Nacional Planifica Sus, bem como estruturação para atendimento mais completo para crianças e mulheres grávidas em situação de risco.

“A Saúde sempre esteve na prioridade do meu mandato e fico muito feliz em poder alcançar várias pessoas levando melhorias, através de minhas emendas, nessa área que é sempre tão carente de investimentos. Deixei firmado o meu compromisso de contribuir com a Policlínica, que já é referência em atendimento no estado, com investimentos que ofereçam ainda melhores condições de trabalho aos profissionais e atendimento às pessoas usuárias dos serviços ali oferecidos”, enfatizou Sales.