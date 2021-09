Desemprego cresce com bloqueio de ponte em Assis Brasil , diz prefeito

A renda do trabalhador acreano é R$ 350,44 menor que o rendimento médio brasileiro. Os dados do boletim sobre o mercado de trabalho produzido pelo Instituto Jones dos Santos Neves, que produz estudos para o governo do Espírito Santo, mostram que no segundo trimestre de 2021 o rendimento médio do trabalhador do Acre ficou em R$ 2.164,74 enquanto a média brasileira foi de R$ 2.515,18.

O IJSN comenta: “Na comparação com os demais trimestres, verifica-se que o rendimento médio habitual de todos os trabalhos permaneceu estável estatisticamente em relação ao 1º trimestre de 2021 e ao 2º trimestre de 2020”.

A renda média estadual no Acre situa-se no meio da tabela quando se compara com os demais Estados. Não está entre as melhores porém não fica nas colocações.

Já quando se leva em conta apenas a renda média das capitais, o ganho do trabalhador de Rio Branco é um dos piores do País, apesar de ser maior que a estadual: R$ 2.425,00, 8ª menor do País.

A melhor renda estadual encontrou-se, no 2º trimestre/2021, no Distrito Federal e a pior no Maranhão. Entre as capitais, Florianópolis lidera e São Luiz é lanterna.