Acre tem apenas um novo caso e nenhuma morte pela Covid-19

Uma cerimônia ocorrida em frente ao Palácio Rio Branco na manhã desta segunda-feira, 27, marcou a entrega de 10 caminhões frigoríficos que deverão atender demandas do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Os veículos são para garantir a conservação em boas condições de armazenamento da Merenda Escolar, da qualidade dos alimentos entregues às Unidades Escolares e atender as exigências das agências reguladoras. Foram investidos R$ 2.635.020,00.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli (Progressistas) fez agradecimentos aos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) pela parceria com o governo. Segundo ele, a gestão tem feito investimentos necessários para o retorno às aulas. “Temos muito o que fazer na gestão, realização de concursos e demais investimentos”, declarou.

A secretária de educação, Socorro Neri, destacou que o retorno das aulas presenciais é de suma importância para o desenvolvimento da Educação. Neri relembrou o início da pandemia, na época como gestora do município de Rio Branco juntamente com o governador Gladson Cameli. “Tínhamos na época da pandemia que tomar decisões difíceis, muitas vezes criticadas. Hoje é preciso retomar as aulas presenciais nas escolas públicas, não será retorno gradual, não será em todas as escolas públicas”, declarou.

A gestora garantiu que mais de 200 escolas passaram por manutenção geral em suas estruturas. “Realizamos R$ 7 milhões em manutenção, até o momento, nos últimos quatro meses e estamos fazendo um pregão eletrônico de mais de 40 milhões”, explicou.

Os caminhões frigoríficos serão distribuídos aos municípios e atenderão a comunidade escolar dos seguintes municípios: 5 caminhões deve ficar em Rio Branco para atender a escolas do Alto e Baixo Acre, 2 caminhões serão levados para Cruzeiro do Sul para atender as escolas do Vale do Juruá, 1 caminhão destinado a cidade de Tarauacá para atender escolas locais, 1 caminhão para Feijó onde irá atender as demandas locais e 1 caminhão para Sena Madureira que deverá atender as escolas de Sena Madureira e Manoel Urbano.