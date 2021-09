Incêndio na Embrapa já atingiu mais de 10 hectares, diz secretário

O Vale do do Juruá será o endereço da Assembleia Legislativa a partir da próxima semana. Com uma uma sessão e duas audiências públicas confirmadas para Cruzeiro do Sul, nos dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, respectivamente, o parlamento estadual vai centrar suas atividades na segunda maior cidade do Estado.

Diante desse cenário não serão realizadas as tradicionais sessões que acontecem as terças e quartas no plenário da Casa do Povo.

O presidente do Legislativo estadual, deputado Nicolau Júnior, explicou que será necessário deslocar parte da estrutura de pessoal da Casa para Cruzeiro do Sul, o que inviabiliza a realização das sessões na capital.

“Vamos precisar utilizar parte das equipes que atuam no cerimonial, assessoria da Mesa, segurança, comunicação e outros setores para garantir a logística que uma sessão exige. O parlamento vai a Cruzeiro do Sul por uma causa justa, nobre, que é a Diocese”, justificou.

Mais de 18 deputados já confirmaram presença na sessão que vai homenagear a Diocese de Cruzeiro do Sul pelos relevantes serviços prestados à região. Os parlamentares ainda irão participar de duas audiências abertas, uma delas para tratar sobre a economia e organização da agricultura no Juruá e a segunda sobre a construção da estrada ligando o Juruá a Pucallpa, no Peru.