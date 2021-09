Grande incêndio destrói área de mata da Embrapa

Um incêndio que ocorre desde às 16 horas da tarde deste sábado, 25, vem atingindo uma extensa área que fica dentro da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), localizada às margens da BR-364, Km 14, em Rio Branco.

Imagens aéreas mostram a situação das chamas. Ainda não é possível mensurar os estragos provocados pelas queimadas.

Ao ac24horas, o Secretário Municipal de Meio Ambiente (Semeia), Normando Sales, afirmou que as equipes da Semeia estão tentando conter as chamas, mas salientou que existe a possibilidade do fogo atingir as áreas de pesquisas da Embrapa. Segundo o gestor, o Corpo de Bombeiros do Acre já foi solicitado para auxiliar na contenção das chamas.

“As nossas equipes já estão tentando apagar as chamas e já chamamos os bombeiros para nos auxiliarem porque essa situação é excepcional, já que as chamas estão chegando perto das áreas de pesquisas da Embrapa, e se queimar, serão anos de pesquisas perdidas”, salientou o gestor.