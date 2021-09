Teto da frente de supermercado desaba e torre cai durante forte temporal em Rio Branco

O temporal que ocorreu no final da tarde desta sexta-feira, 24, causou diversos estragos em vários pontos de Rio Branco.

Em imagens enviadas pelos internautas ao ac24horas é possível constatar diversos danos materiais como a queda de uma torre de internet na Rua Quintino Bocaiúva, no Bosque, o desabamento do teto do estacionamento de um supermercado.

Além disso, houve o registro também da queda da fachada do Hotel Guapindaia, localizado no Bosque, em cima de um veículo, causando grande prejuízo aos proprietários do Hotel.

Ainda não é possível mensurar a quantidade de ocorrências notificadas durante este temporal, mas ao que se sabe diversos bairros de Rio Branco também registraram oscilações na rede elétrica.

