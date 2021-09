Rocha diz que fica no PSL e afirma que não deve disputar eleições: “Estou desgostoso”

“Um dia de festa e muita esperança na plena recuperação da cadeia produtiva do Turismo”. Esta é a expectativa do coordenador de Turismo do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, João Bosco Nunes, quanto às celebrações da entidade para o Dia Mundial do Turismo. O evento acontece no auditório da Fecomércio/AC na segunda-feira 27, às 9 horas, com palestras significativas para o setor e uma aula show de gastronomia do Acre e do Peru no Espaço Escola Senac, com atrações culturais e coquetel de encerramento.

Além disso, o evento terá a presença do Embaixador do Peru no Brasil, Javier Yepez, de Milagros Ochoa, da Comissão de Promoção do Peru para a Exportação e o Turismo (PROMPERÚ Brasil), bem como de representantes da cadeia produtiva turística local.

O dia 27 de setembro foi estabelecido como Dia Mundial do Turismo pela Organização Mundial do Turismo (OMT) no ano de 1980, logo após a implementação do estatuto do setor. De acordo com Nunes, a Fecomércio/AC definiu uma série de celebrações para a data, com o objetivo principal de consolidar o turismo transfronteiriço entre o Acre/Brasil – Peru, por meio da Estrada do Pacífico.

O coordenador relembrou que o setor do turismo foi um dos que mais sofreram com a pandemia do novo coronavírus, sendo o primeiro a parar e, seguramente, os últimos a retornar na totalidade conforme previsões da OMT. A ideia do projeto, ainda de acordo com Nunes, é facilitar o fortalecimento da retomada das atividades turísticas com mais zelo, consciência e responsabilidade.

“O Acre está aí, o Portal da Panamazônia. Seguindo as novas tendências mercadológicas, somos agora um destino turístico muito mais procurado, onde podemos oferecer um Turismo de Natureza voltado especificamente ao ecoturismo, ao etnoturismo e ao turismo de base comunitária, proporcionando uma vivência única e exótica em nossa terra com os povos da floresta, neste cenário único que nos leva através da Rota Turística Internacional Amazônia – Andes – Pacífico”, explicou Nunes.

Segundo Milagros Ochoa, o Peru é um destino multicultural e fronteiriço com o Brasil. “Os brasileiros podem chegar ao nosso país pela Estrada do Pacífico, saindo do Acre e chegando em Madre de Dios. A realização desse evento é importante para a retomada do turismo, e fortalecerá o relacionamento entre ambos países. Agradecemos a parceria da Fecomércio/AC e convidamos a todos para que conheçam as experiências turísticas na região andina e amazônica”, finalizou.

A comemoração do Dia Mundial do Turismo acontece na próxima segunda-feira (27), às 9 horas, no Auditório da Fecomércio/AC.