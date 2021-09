Por que Lula tem chances de virar presidente novamente?

Erram os adversários e inimigos do ex-presidente Lula em acreditar que não se deve levar a sério todas as pesquisas que o colocam liderando a corrida presidencial. Erraram ao crer que era possível fechar o STF com um jipe, um cabo e um soldado, que teríamos um golpe militar e que os instituto de pesquisas, imprensa, China, Cuba e Venezuela urdem, tramam a instalação do comunismo no Brasil.

Chamar Lula de ladrão, presidiário, corrupto, satanista e comunista não está adiantando muito, segundo as pesquisas. Fazer de conta que não é verdade é burrice e só adia o sofrimento. É como um pessoa que tem uma dor e tem medo de fazer exames com receio que o resultado seja grave.

A pergunta é? Por que depois de tudo que aconteceu com Lula ele continua muito forte? Era o único capaz de derrotar Bolsonaro lá em 2018 no auge da Lava Jato. A reposta é simples, elementar e lógica. Porque apesar de todos os pesares, de toda a corrupção no sistema político que eclodiu no governo Dilma Rousseff, ele foi um bom presidente para o povo brasileiro. Havia muita prosperidade e muito mais. Outro fator preponderante é o conjunto da obra de Bolsonaro no particular e no geral.

“Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber; se tiver fome, dá-lhe de comer”. (Jesus, uma razão para viver)

Desembarcando

Líderes religiosos começam a se manifestar nas redes sociais desembarcando do movimento bolsonarista. Fenômeno social a ser analisado a luz da ciência social e política.

Não confundir alhos com bugalhos

Ministros de governo nomeado pelo presidente da república é muito diferente de ministro de estado do STF. Não é porque a nomenclatura é mesma que se pode achar que tudo é igual.

Gladson disparado

O governador Gladson Cameli continua muito bem avaliado no desempenho do governo. É importante para a sua reeleição, mas não é tudo. A lógica da eleição é diferente. Precisa ficar atento ao movimento dos adversários também.

Mara, a rocha

Não se pode subestimar uma eventual candidatura de Mara Rocha ao governo em 2022. O mínimo que deve acontecer é a eleição ser empurrada para o 2º turno. É onde a porca torce o rabo, a jiripoca pia e a cobra fuma.

Metástase

Fonte investigadora das supostas denúncias de malversação de recursos destinados a merenda escolar garante que o material apreendido atinge em cheio algumas prefeituras do interior do Vale do Acre. Porém, não se pode condenar ninguém antecipadamente.

São Thiago

Thiago, um dos irmãos de Jesus, escreveu dizendo que, às vezes, o desejo de ficar rico à qualquer custo, é uma espada que traspassa o próprio coração e causando muitas dores, sofrimento e agonia. Coisa de dois mil anos, ninguém nem fala mais no assunto.

Na boca da urna

Gladson Cameli, Petecão, Mara Rocha, Jenilson, David Hall…como dia o Crica: Façam suas apostas, senhores!

. Não se combate o avanço do ex-presidente Lula com bravatas e conversa fiada sobre temas já superados;

. Mas com o poder da palavra, do convencimento e com ações de governo que o superem;

. Por exemplo:

. Baixando o preço dos combustíveis, gerando emprego, renda e saciando a fome de milhões que vivem na pobreza e na miséria.

. Como diz o pastor Juca:

. Deus está vendo!

. Em Nova Iorque, o ministro da Saúde, manda dois cotocos para todo o Brasil; sabem o que significa, né?!

. A caterva tá irada!

. A Mara Rocha é a maior bolsonarista feminina por essas bandas, alguém duvida?

. Márcio Bittar, sendo o Márcio Bittar!

. Não está errado, o jogo é esse, as regras são essas; coisa esquerda e direita sabem fazer muito bem.

. Não tem santo nessa história.

. Bom dia!