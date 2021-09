Passaporte: como obter certificado que comprova imunização contra Covid

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), publica nesta sexta-feira, 24, o Aviso de Licitação para a construção da segunda ponte sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira. Orçada em R$ 36 milhões, a ponte de concreto terá 232 metros de extensão, com rampas de acesso de 352 metros e ligará o Primeiro ao Segundo Distrito do município.

A obra vai proporcionar melhores condições de acesso para os moradores da cidade e será construída na margem esquerda, no centro da cidade, no encontro da Rua Antônio Nicácio Teixeira com a Monsenhor Távora, dando acesso ao Segundo Distrito, ao Ramal Mário Lobão e à BR-364.

O edital do processo licitatório será publicado no Diário Oficial no dia 24 de novembro e a previsão é de que a obra seja iniciada em breve. De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, há anos a população sonha com essa ponte: “Estamos fazendo o possível para agilizar o trabalho, demos início aos trâmites burocráticos e logo iniciaremos”.

O governo do Estado tem trabalhado na garantia da trafegabilidade dos acreanos. “A sonhada ponte do Segundo Distrito é também o sonho do governador Gladson Cameli, de tirar as pessoas do isolamento”, enfatizou Antunes.