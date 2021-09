Namorado esfaqueia mulher por sete e vezes e foge

O senador Márcio Bittar não faz mais parte do MDB. Na tarde desta quinta-feira, 23, Bittar comunicou oficialmente sua saída da sigla ao deputado federal Flaviano Melo, presidente do partido no Acre.

A saída de Bittar não é nenhuma novidade e já era esperada pela cúpula do MDB. Fortalecido em Brasília pela proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, a grande preocupação atual do senador é viabilizar a candidatura de sua ex-esposa ao Senado, Márcia Bittar, nas eleições do ano que vem.

O novo partido de Bittar deve ser a sigla que vai resultar da fusão do DEM com o PSL. O senador deve ser ungido presidente do novo partido no Acre e vai ter como desafio apagar as arestas da fusão, como a insatisfação dos pré-candidatos à Câmara Federal que foram para o PSL com a condição de não disputarem a eleição com que já tem mandato. Importante lembrar que o DEM tem o deputado federal Alan Rick, que deve ser candidato à reeleição, caso não consiga se viabilizar para o senado.