Secretário de Saúde de Cruzeiro do Sul pede demissão

O médico psiquiatra Agnaldo Lima pediu demissão da Secretaria de Saúde de Cruzeiro do Sul nesta quinta feira, 23. Segundo Agnaldo, a decisão é pessoal e ele deverá ir embora do Acre. “Voltarei para Goiânia, onde farei cursos, mas saio com sensação de dever cumprido porque Cruzeiro do Sul é a cidade do Acre que mais vacinou contra a Covid-19”, citou.

Na greve dos trabalhadores da saúde, na semana passada, os servidores pediram a saída de Agnaldo e a volta da ex-secretária Lucila Bruneta.

Mas segundo o secretário de Comunicação da prefeitura, jornalista Chico Melo, a saída do secretário não tem relação com esse fato. Por enquanto a secretária adjunta, Valéria Lima, fica no cargo até que haja a escolha de um novo nome para assumir a pasta. Segundo Chico, o prefeito ainda não tem um nome em mente para ocupar o cargo.

Na gestão de Agnaldo Lima, que é irmão do prefeito Zequinha Lima, segundo relatório divulgado no último dia 8, pelo Plano Nacional de Imunização, o município já cumpriu 99,57% da meta de vacinação de segunda dose. Até o fechamento do relatório haviam sido aplicadas 34.751 doses da meta de 34.900.

Com relação à primeira dose, Cruzeiro do Sul aplicou um total de 60.632 doses, correspondendo à 88,69% da meta de 68.361 doses.

O relatório do PNI avalia ainda as metas de vacinação tomando por base a aplicação das duas doses. Neste caso, Cruzeiro do Sul cumpriu 92,37% da meta preconizada.

Cruzeiro foi a primeira cidade do Acre a alcançar o público sem comorbidades. Também foi pioneira na imunização das pessoas com 18 e dos adolescente de 12 a 17.

“Enfrentamos uma enchente, a pandemia, abrimos o posto Mão Amiga e executamos o Programa Saúde na Comunidade. Isso me orgulha. Saio orgulhoso e grato e sigo ajudando Cruzeiro do Sul. Agradeço ao prefeito e meu irmão Zequinha pela confiança no meu trabalho”, concluiu.