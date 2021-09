Ex-presidente de Sindicato de Xapuri é preso após confundir policiais com assaltantes

No Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac), referência no atendimento à pessoas que precisam de atendimento psiquiátrico, a relação entre os grupos que apoiam e que são contra a atual gestão só piora. Enquanto a Secretaria de Saúde não se posiciona de forma veemente, surgem mais denúncias.

A mais nova denúncia diz respeito ao gerente de enfermagem do hospital, José Maria Mendes. De acordo com denúncias de parte dos próprios servidores que com medo de retaliação não querem se identificar, Zé Maria, como é conhecido, não cumpre as 40 horas semanais que o cargo exige. “O enfermeiro que deveria cumprir 08 horas diárias, só cumpre seis. Isso porque nas tardes de segunda a sexta o enfermeiro tem outros compromissos em uma unidade básica de saúde de Rio Branco, onde possui contrato com a secretaria de Saúde do município. Além disso, ele também é contratado pelo hospital Santa Juliana. O problema não é o acúmulo de cargos na esfera pública e privada. O problema é que ele não está cumprindo a carga horária como gerente de enfermagem no Hosmac no qual foi nomeado”, dizem os servidores em carta.

No documento, os servidores alegam que a complementação das 40 horas semanais é feito por meio de plantões noturnos, o que seria ilegal. “Ele diz que faz a complementação das 10 horas em plantões noturnos na unidade. O que é proibido por lei. Queremos saber se a Sesacre sabe disso e se vai tomar alguma providência. Caso contrário, vamos procurar o Ministério Público”, diz.

A reportagem do ac24horas, procurou Zé Maria. O gerente de enfermagem do Hosmac confirmou que não cumpre as 40 horas semanais como gerente de enfermagem e que o restante da carga horária com plantões noturnos como enfermeiro na unidade. “Essa situação já tem mais de dois anos e só agora alguém resolveu denunciar para me prejudicar. Eu não ganho sem trabalhar, eu complemento minhas horas trabalhando em plantão noturna. Mas isso não é problema, é só a Sesacre me dizer que é ilegal, que eu não posso, que eu largo o trabalho e vou cumprir apenas as seis horas que sou concursado como enfermeiro. É preciso lembrar que há outras pessoas que estão na mesma situação que eu, que cumprem parte da carga horária e complementam à noite”, diz Zé Maria.

O ac24horas procurou a Secretaria de Saúde que agiu como tem feito ultimamente em relação às denúncias, mesmo se tratando de recursos públicos, e respondeu de forma pouco objetiva, limitando-se a dizer que vai apurar a situação do servidor e volta a entrar em contato.