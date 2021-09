Carro clonado com chassi do Espírito Santo é apreendido no Acre

A tenente BM Laiza, comandante do 8º Batalhão, sediado em Xapuri, informou na manhã desta quarta-feira (22) que a queimada urbana que atingiu uma área de vegetação próxima ao aeródromo da cidade e da própria sede do Corpo de Bombeiros na cidade, no dia anterior, foi controlado sem chegar a causar danos materiais.

De acordo com a militar, o fogo começou por volta das 18h30 horas desta terça-feira (21), nas imediações de onde está o bairro Mutirão, uma das primeiras concentrações de residências para quem chega a Xapuri, tendo sido inicialmente controlado. No entanto, as chamas voltaram a ter intensidade momentos depois.

De acordo com a comandante, os bombeiros fizeram o combate inicial exatamente nos pontos mais próximos às residências e às instalações do batalhão, onde já haviam sido feitos os chamados “aceiros” para evitar o avanço das chamas rumo a edificações, e ainda na margem da Estrada da Borracha.

Ainda de acordo com a tenente Laiza, apesar de ainda haver muito fogo na região atingida por volta das 21h30 da noite, o incêndio já estava sendo controlado neste horário pela guarnição de plantão e por volta das 22h30 a situação já era tranquila na área que costuma ser alvo de incêndios provocados todos os anos.

Essa foi a maior queimada urbana registrada em Xapuri desde o começo da temporada do fogo. O município tem, até a última atualização do programa Queimadas, 303 focos de calor detectados pelo satélite de referência do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) desde janeiro.