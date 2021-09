Campeonato Acreano retorna no próximo domingo com a penúltima rodada do 2º turno

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Após a eliminação do Galvez no Campeonato Brasileiro da Série D, a Federação de Futebol do Acre (FFAC) definiu a tabela do restante do estadual 2021.

O segundo turno reinicia no próximo domingo, 26, com a segunda e penúltima rodada. No estádio Florestão, às 16 horas, Galvez enfrenta o Humaitá, campeão do primeiro turno. Em seguida, às 18 horas, Rio Branco x Atlético se enfrentam no duelo dos líderes do segundo turno.

Na próxima quarta-feira, 29, acontece a última rodada do segundo e pode inclusive representar o fim do campeonato, caso o Humaitá conquiste também o segundo turno. Em caso de um outro campeão, as finais estão marcadas para os dois sábados seguintes, dias 2 e 10 de outubro.

O ac24horas, em parceria com a FFAC TV, transmite ao vivo todas as emoções da reta final do Campeonato Acreano 2021.