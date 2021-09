Angelim e Marcus, na marca do pênalti

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que pretende investigar a crise no transporte coletivo, almeja convocar os ex-prefeitos Raimundo Angelim (2005 -2012) e Marcus Alexandre (2013-2019). Ambos são do PT e, em suas gestões, houve um grande avanço na qualidade desse serviço público tão essencial aos estudantes, trabalhadores e à população em geral. Época, também, em que o movimento social era valorizado e respeitado como nunca tinha acontecido antes.

Angelim foi convidado para disputar uma vaga de deputado federal novamente e Marcus para a Assembleia Legislativa com amplas chances de vencer. A CPI prestará um grande serviço ao PT, às associações de moradores e ao público em geral por trazê-los ao centro do debate quando o desgaste da atual gestão é evidente, muita embora o prefeito Tião Bocalom trabalhe para sair da crise. Politicamente falando, a CPI vai colocar a bola na marca do pênalti para os dois ex-prefeitos fazerem os gols.

Consta que a ex-prefeita Socorro Neri também será convocada. Foi gestora por dois anos, herdou a crise que vinha acontecendo com a criação de várias modalidades de transporte público, bem como a pandemia da Covid-19. Ela não será candidata, mas já deu a solução quando ainda estava na prefeitura. A ignorância e a intolerância política não aceitaram a proposta. Deu no que deu. A CPI é uma incógnita, o prefeito Bocalom quer baixar a tarifa e as empresas afundam cada vez mais na crise, a população sem ônibus. O PT agradece, sabe que a solução está nas urnas.

“É sábio experimentar todos os caminhos antes de chegar às armas”. (Terêncio)

O jogo do PL

A deputada federal Mara Rocha será mesmo candidata a governadora pelo PL em 2022. Deve ter avaliado o disse o senador Márcio Bittar (MDB) que cabe no Acre uma candidatura terrivelmente bolsonarista e evangélica. Juntou a fome com a vontade de comer. Mara encarna as duas coisas.

Abre duas vagas

Se realmente Mara for candidata ao governo, na sua chapa tem vagas para vice, senador e suplentes. Pelo quadro que se pinta, o 2º turno é uma grande possibilidade. Lembrando que eleição em dois turnos favorece quem está no poder.

E o Rocha?

O vice-governador major Rocha, segundo uma boa fonte, continuará no PSL aguardando a decisão do partido de ter ou não candidato a presidente. Se tiver, fica fortalecido.

Os nomes

Gladson Cameli, Sérgio Petecão, Mara Rocha e Jenilson Leite estão na 1ª divisão do campeonato eleitoral do próximo ano. Aguardar a movimentação da 2ª divisão é sempre importante, por exemplo, a candidatura do professor David Hall.

Estimulou o PT

A entrada de Mara Rocha no páreo para governador animou a ala petistas que quer Jorge Viana disputando o Palácio Rio Branco novamente.

No 1º turno

O candidato ao Senado é eleito no 1º turno. Terá um peso considerável no 2º turno para governador. O candidato a presidente que sair na frente também vai influenciar as disputas estaduais. A quebradeira vai ser bonita de se ver.

A política como é

Dia desses prefeitos do PT estavam animados em deixar o partido para acompanhar o Palácio Rio Branco e o PROGRESSISTA. Com as pesquisas nacionais e locais, deram meia volta volver.

. A temperatura política na Brasiléia está alta.

. Faz parte!

. Depois piora ainda mais.

. O prefeito Mazinho Serafim é Petecão até a medula, ninguém se engane.

. Mazinho será candidato a deputado federal pelo PSD;

. Um prefeito no 2º mandato precisa engatilhar outro mandato que lhe servia de escudo contra adversários, perseguições políticas e processos da gestão.

. É muita dor de cabeça para resolver sem um mandato.

. Aliás, depois que se deixa um mandato de prefeito, nem vento bate mais nas costas.

. O Bolsonaro não bate bem da cachola, o discurso na ONU de improviso foi um desastre;

. Não é para qualquer um falar de improviso.

. “Sua desiquilibrada”!

. Puts!

. Bom dia!