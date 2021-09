Terça-feira será de sol e calor em todo o Acre, informa previsão do Sipam

Ao invés do tradicional festival, a cidade de Tarauacá realizará este ano a Feira do Abacaxi e Agricultura Familiar. A feira ocorrerá na Praça Alton Furtado entre os dias 8,9 e 10 de outubro com a promessa de cuidados sanitários em meio à pandemia da Covid-19 que ainda resiste no interior do Acre.

Será montada uma estrutura de produção da farinha de macaxeira, além de premiação para os maiores frutos de abacaxi que se apresentarem na Feira.

A prefeitura promete também realizar cursos para agricultura familiar, instalar barracas para venda de comida regional e muitas outras atrações.

Tarauacá está localizada a 400 quilômetros de Rio Branco, e a cidade ficou famosa pela produção de abacaxis grandes. Há notícias de que já foram encontrados frutos de até 15 quilos.

Os organizadores entendem que um festival traria muito mais aglomeração que uma feira, algo que atenta às normas de combate à Covid-19.