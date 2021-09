Secretaria lança cursos profissionalizantes e gratuitos para a comunidade em geral

A Câmara de Rio Branco aprovou nesta terça-feira, 21, dois Projetos de Leis que tratam de dar mais transparência à população em relação à saúde no âmbito municipal.

O primeiro é de autoria do vereador Arnaldo Barros (Podemos) que dispõe sobre a divulgação online das escalas dos plantões médicos nas unidades municipais de saúde.

O PL prevê que o poder executivo fica obrigado a divulgar, em sítio eletrônico oficial, as escalas de plantões médicos realizados nas unidades municipais de saúde, colocando o nome completo, especialidade do profissional do plantonista e a data e o horário do plantão e o quantitativo de atendimentos disponíveis para o plantonista, com indicação do máximo de atendimentos a serem realizados.

Já o outro do vereador Adailton Cruz (PSB) prevê a disponibilização das informações dos serviços de saúde disponíveis e em falta ofertado pelo município de Rio Branco.

O município de Rio Branco fica obrigado a divulgar de forma on-line a relação de todos os serviços médicos, odontológicos e de enfermagem disponibilizados nas unidades de saúde da rede municipal.