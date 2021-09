Parque Chico Mendes passa a cobrar R$ 5 e R$ 2 para estacionamento de veículos e motocicletas

O secretário municipal de meio ambiente, Normando Sales, publicou nesta terça-feira, 21, no Diário Oficial do Estado (DOE) uma portaria que determina a cobrança para o uso do estacionamento por parte de motociclistas e condutores de veículos no estacionamento do Parque Ambiental Chico Mendes, em Rio Branco. A portaria tem efeito retroativo desde o dia 7 de setembro.

Segundo a portaria, fica estabelecida a cobrança de ingresso de veículos, no valor de R$ 5,00 para carros, e o valor de R$ 2,00 para motocicletas, que ocupam o espaço do estacionamento do Parque Ambiental Chico Mendes, sendo a arrecadação do valor totalmente revestida a manutenção do parque.

O visitante que efetuar a compra de ingresso receberá um passaporte ecológico com caráter educativo, com foto e algumas informações da fauna, da flora e das lendas amazônicas.