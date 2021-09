No Dia da Consciência do Alzheimer, associação combate a desinformação e preconceito

O Alzheimer é um distúrbio cerebral irreversível e progressivo que afeta a memória e as habilidades de pensamento e, em alguns casos, a capacidade de realizar as tarefas consideradas simples. A doença acomete principalmente pessoas com mais de 60 anos, mas pode ocorrer em pessoas mais jovens.

No Acre, desde 2004, existe a Associação Brasileira de Alzheimer Regional Acre (ABRAZ) que foi fundada em 2004 pela professora e gerontóloga Mariazinha Leitão que presidiu a entidade até este ano de 2021.

Hoje a entidade, sediada na antiga escola Dom Bosco, no Bosque, tem como atual presidente, José Antonino Sousa Agostinho.

O dia 21 setembro é o Dia de Conscientização da Doença do Alzheimer, data em que se busca promover a discussão sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado ofertado, bem como do apoio e suporte aos familiares e cuidadores das pessoas que vivem com a doença de Alzheimer (DA).

A ação ainda pretende chamar a atenção para o debate acerca de outras demências, bem como de seus impactos e desafios para a saúde pública, além de abordar conceitos e condutas importantes para o combate do estigma e preconceito em relação às pessoas que vivem com demências, e em especial com Alzheimer.

No Acre, de acordo com Agostinho de Souza, a maior dificuldade no Acre é o acesso ao diagnóstico e tratamento. “Como não tem muitos especialistas, o diagnóstico e início do tratamento pode ser demorado. O preconceito é muito grande e as famílias deixam de procurar atendimento simplesmente para não expor que há alguém na família com essa demência”, diz.

Apenas a ABRAz acompanha 234 pessoas cadastrada, mas estima-se que apenas em Rio Branco o número de portadores de Alzheimer chegue a mil pessoas.