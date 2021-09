Justiça do faz de conta!

Senadores e deputados federais querem para o país uma justiça eleitoral do faz de conta. Se regras e leis não existem, então tudo é permitido. Mas elas existem, mesmo assim tudo é permitido desde que elas sejam para beneficiar e proteger os que cometem os crimes. Na Lava Jato, por exemplo, o que mais se ouviu foi “Minhas contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral”. Uma vergonha, notas frias, documentos fraudados, votos comprados.

Quem quebra um dos dez mandamentos dados por Deus a Moisés no Sinai, segundo a tradição judaico-cristã, violou a todos. Ora, quem compra um voto, ou usa a máquina pública para fazer favores (tudo é a mesma coisa) quebrou todo o conjunto de leis existentes para garantir uma eleição democrática e justa.

O problema da Justiça Eleitoral não é a urna eletrônica que, seguramente, é inviolável, mas o pacote de regras criado pelo poder Legislativo para facilitar a corrupção e proteger corruptos. Por outro lado, a justiça em si também é fraca: Nesse momento pretensos candidatos estão atolados em corrupção usando prefeituras para alavancar suas candidaturas em 2022. Vão se eleger, levantarão seus diplomas e dirão: Obrigado Deus, obrigado família, obrigado povo…obrigado a justiça eleitoral.

“Deus não é homem, para que minta; nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? ou, havendo falado, não o cumprirá? (Moisés, o profeta)

Não é empecilho

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) deixou claro à COLUNA ontem que sua pré-candidatura ao Senado não é nenhum empecilho ao governador Gladson Cameli para que possa construir a unidade de sua chapa à reeleição.

Por conseguinte…

A da senadora Mailza Gomes, presidente do PROGRESSISTAS, e do deputado federal Alan Rick (PSL/DEM), também não. Há um acordo entre os três para garantir a unidade em torno de Gladson Cameli.

Jessica/Alan e Mailza

Alan e Jéssica têm condições claras de uma boa reeleição para a Câmara Federal. Quanto à senadora Mailsa, vai depender de arregimentar apoio dentro do governo e de prefeituras aliadas. Ela poderia ser, inclusive, a candidata a federal do grupo do deputado federal Nicolau Junior, presidente da Aleac.

Volta por cima

Se conseguir mesmo equacionar o problema do transporte coletivo como pretende, inclusive, reduzindo o preço da passagem, o prefeito Tião Bocalom, o velho Boca, conseguirá superar as dificuldades desses nove meses de mandato.

Não vê

O MP, PF, PC e a maioria dos vereadores não sabe, não vê e tem raiva de quem vê qualquer movimentação nas prefeituras do interior na prática de corrupção eleitoral. Acordem! A eleição já começou.

. “O presidente Bolsonaro na internet é um, para a mídia outro e o real completamente diferente”, critica um senador de oposição.

. Acontece que é um fenômeno que ocorre com todas as pessoas vivas do planeta terra neste momento.

. O doutor Sigmund explica!

. Nem tanto!

. Rocha já deu sinais de que a sua irmã, deputada federal Mara Rocha, será candidata a um cargo majoritário.

. O senador Petecão não é bolsonarista; é “petequista”.

. O presidente comeu pizza na calçada em Nova Iorque, foi a glória!

. É cada uma que parece duas!

. A Globo anda cascaviando, mas a mudança de Bolsonaro deixou todos tontos, quebrou o discurso.

. Se Lula voltar à presidência o PT fará caça às bruxas?

. Só de bruxas sem força, sem poder, sem a varinha e sem vassoura.

. Vejam só:

. Até o Aécio Neves declarou que a ex-presidente Dilma não cometeu crime algum, a culpa é do Temer mesmo.

. Bom dia!