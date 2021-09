Associação de Militares denuncia demora em restabelecer tenda destruída por vendaval

O vice-presidente da Associação dos Militares do Acre (Ameacre) fez um vídeo onde chamou de descaso e abandono do governo pelas condições de trabalho no trevo que fica cerca de 7 km após a cidade de Senador Guiomard.

De acordo o sargento Igor Santos, vice-presidente, da entidade, 10 dias após o vendaval que derrubou a tenda e torre que fica no local, nada teria sido feito e os policiais continuavam sem um lugar adequado para abordar os veículos que passam em direção à BR-317 ou ao município de Plácido de Castro. “O objetivo da nossa visita é mostrar o abandono e o descaso com nós profissionais. Há 10 dias, tivemos uma tempestade que destruiu a tenda. Ela continua do mesmo jeito, caída no meio da pista”, afirma.

Igor relata também as péssimas condições do posto de apoio que abriga as guarnições. No vídeo, são mostradas as condições precárias do local. “Vamos produzir um relatório e encaminhar para o comando da PM e a secretaria de segurança pública cobrando as devidas e urgentes providências”, explica.

O ac24horas procurou o comando da Polícia Militar no Acre. Em relação a tenda, a assessoria comprovou por meio de fotos que a situação já foi resolvida. “A estrutura da tenda e a iluminação do local, a situação já estava sendo resolvida pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito em conjunto com o Deracre e a Engenharia do Detran, desde o dia em que ocorreu o vendaval (6 de setembro), e foi solucionada na quinta (16) e na sexta-feira (17), situação que a Associação saberia se houvesse procurado o batalhão responsável pelo local.

Sobre as condições do posto, a PM informou que já há uma tratativa junto ao Deracre para realizar a reforma do posto através de convênio. Na sexta-feira, 17, uma equipe da Diretoria de Planejamento da PMAC foi ao local, fez o levantamento das condições do espaço e irá encaminhar ao Deracre orçamento para realização da reforma.