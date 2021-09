Governo abre inscrições para os editais referentes à Lei Aldir Blanc no Acre

Os músicos Paulo Nobre e Jorge Anzol estão com inscrições abertas para o curso de Rudimentos Rítmicos aplicados à bateria, que começa nesta terça-feira, dia 21, às 14h, no Teatro Hélio Melo, em Rio Branco.

São 25 vagas destinadas aos amantes da bateria em nível intermediário e as inscrições podem ser feitas pelo número 99206-4033.

O curso tem 40 horas de duração distribuídas em 8 encontros presenciais e foi aprovado no Edital de Formação lançado pela Fundação Elias Mansour (FEM), a iniciativa tem financiamento da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.

Os músicos pretendem ensinar de uma maneira didática, lúdica e prazerosa a cultura rítmica norte americana com matriz africana, através dos ritmos que serviram como base para grande parte da música forjada naquele país, e no resto do mundo, como o blues, jazz, rhythm and blues, soul e o rock, pavimentado a estrada da música contemporânea ocidental.

A prática da bateria em nível intermediário enfoca o desenvolvimento da coordenação motora necessária para a prática instrumental, voltada aos diversos gêneros que utilizem a subdivisão do pulso em quatro partes, e a inclusão de gêneros que realizam a divisão do pulso em 3 partes, com vistas ao desenvolvimento artístico pelo aprendizado crítico-reflexivo dos conteúdos.