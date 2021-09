Equipe econômica vê Auxílio Brasil de R$ 300 em 2022 e avalia menor pressão fiscal

Neste sábado (18), o deputado estadual Jenilson Leite (PSB), médico infectologista, participou de uma ação de saúde no bairro Irineu Serra, em Rio Branco, promovida pela associação de moradores, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, dos alunos do curso de medicina da UFAC e do gabinete do parlamentar.

O atendimento foi realizado no templo da Igreja do Evangelho Quadrangular. Com os seguintes serviços de saúde: exames de ultrassonografia, eletrocardiograma, testes rápidos: HIV, Hepatites B e C, sífilis e teste covid-19. Também foram ofertados coleta de PCCU e aplicação de vacina.

A ação de saúde contou com o serviço de um médico infectologista, dois clínicos gerais, dois enfermeiros e seis técnicos de enfermagem. Além de voluntários que auxiliaram na organização do evento.

Jenilson colaborou com a ação na qualidade de infectologista, mediante o convite da presidente da Associação de Moradores do Bairro Irineu Serra, Joana D’Arc.

“Quero parabenizar a direção da associação de moradores desse bairro pelo compromisso com as pessoas da comunidade. Agradeço o convite da amiga Joana e também a receptividade do Pastor Francivaldo e de todos os presentes. É sempre uma alegria a gente poder auxiliar, vir até os bairros e da nossa colaboração como médico, e ouvir as demandas do nosso povo enquanto deputado. Sou grato também à parceria da Secretaria de Saúde. Com união é possível contribuir para o bem-estar de nossa comunidade, como fizemos hoje”, destacou Leite.

A líder comunitária Joana D’Arc falou da sua felicidade, na qualidade de presidente da associação, em poder mais uma vez trazer uma ação de saúde para a comunidade do bairro Irineu Serra. “Quero falar da minha felicidade por mais uma ação de saúde na nossa comunidade, exatamente num momento de muita dificuldade devido estarmos saindo de um quadro epidêmico há quase dois anos, e as pessoas de certa forma se acomodaram muito em casa e a gente vendo essa situação, conseguimos essas parcerias com a Secretaria de Saúde, com o Dr. Jenilson Leite, que diante do nosso convite se prontificou a vir e trouxe o serviço de eletrocardiograma e ultrassonografia. Somos também gratos pela parceria da igreja, que tem sido fundamental nessa crise. Nosso muito obrigado a todos”.

A secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, agradeceu aos parceiros da ação e afirmou que o objetivo da pasta é ampliá-la para levar atendimento nos lugares de difícil acesso. “Estamos nesse mutirão de saúde, que não é só de vacinação, mas também ofertamos outros serviços, através dos nossos parceiros, na qual destaco o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, o deputado Jenilson- que veio fortalecer o atendimento. De modo que nós da Secretaria de Saúde somos gratos por essas parcerias. Porque quem realmente ganha é a nossa população e o nosso intuito é fortalecer cada vez mais essas parcerias, para poder levar saúde a toda população rio-branquense que vive nos lugares mais distantes e tem dificuldade de se locomover até as unidades de saúde”, afirmou a gestora da pasta.

Seu Odair, morador do km 7 da estrada de Porto Acre, veio participar da ação de saúde e elogiou o trabalho que o deputado faz nas comunidades. “Eu admiro bastante o trabalho do Dr. Jenilson, porque se todos os deputados fizessem o que ele faz, a população não vivia morrendo dentro dos postos de saúde e dos hospitais. Por isso prestigio o trabalho dele, porque é uma pessoa do bem, que sempre ajuda a população”, afirma.

O Pastor Francivaldo Barros destaca que é um privilégio para os membros da Igreja do Evangelho Quadrangular recepcionar a ação social de saúde no tempo da entidade religiosa. “Nós estamos tendo um privilégio muito grande de poder está recepcionando esse trabalho, essa ação social organizada pela Associação de Moradores do bairro Irineu Serra, com o apoio da Semsa e do gabinete do deputado Jenilson, que tem trazido inúmeros benefícios à comunidade e promovendo um atendimento de qualidade na área de saúde, que nós sabemos o quanto é precária no Acre. Pois estamos vendo ele fazer exames nas pessoas, sendo que elas esperavam há meses na Fundhacre e não conseguia atendimento para suas necessidades. E graças a Deus, hoje estamos vendo muita gente beneficiada com esse trabalho”, afirma o líder da igreja.

O nome do bairro é uma homenagem ao líder religioso Raimundo Irineu Serra, fundador do Santo Daime. Ele é nordestino e veio para o Acre na condição de soldado da borracha