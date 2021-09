Diretor da Zeladoria que defendeu uso do Bope contra garis anuncia saída da gestão Bocalom

O diretor de gestão da Secretaria Municipal de Zeladoria de Rio Branco (SMZC), Marco Antônio Cavalcante Vitorino, anunciou nesta segunda-feira, 20, por meio de nota, a sua saída da gestão do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

Marco Vitorino ficou conhecido por defender o Bope no episódio da Tropa de Choque que acabou usando sprays de pimenta e cassetetes contra os garis e margaridas, que se manifestaram por salários atrasados, no início da atual gestão.

Na nota, Marco Vitorino agradeceu ao prefeito Tião Bocalom pela oportunidade de conduzir umas das pastas mais importantes e sensíveis da estrutura organizacional durante os nove primeiros meses de gestão, e disse sentir-se orgulhoso e com sentimento de dever cumprido.

“Saio do cargo de diretor de Gestão com o sentimento de dever cumprido, durante minha “estada”. Pretendo dedicar-me aos estudos, o que é inconciliável com o exercício do atual cargo que ocupo, uma vez que a Zeladoria é uma secretaria especial, constituída de pessoas humildes, trabalhadoras, que merecem dedicação exclusiva e integral. Construí muitas amizades nesse período de nove meses, deixo meu abraço amigo, desejando sucesso à gestão. Me disperso com gratidão, que Deus abençoe todos vocês”, diz trecho da nota.