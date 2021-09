Desmatamento na Amazônia atingiu 1.606 km² em agosto, a maior área da década no mês

Em agosto de 2021, o SAD detectou 1.606 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia Legal, um aumento de 7% em relação a agosto de 2020, quando o desmatamento somou 1.499 quilômetros quadrados.

É a maior taxa para o mês em 10 anos. Com isso, o acumulado desde janeiro também foi o pior da década.

O desmatamento detectado em agosto de 2021 ocorreu no Pará (40%), Amazonas (26%), Acre (15%), Rondônia (10%) e Mato Grosso (9%).

As florestas degradadas na Amazônia Legal somaram 18 quilômetros quadrados em agosto de 2021, o que representa uma redução de 97% em relação a agosto de 2020, quando a degradação detectada foi de 659 quilômetros quadrados.

Em agosto de 2021 a degradação foi detectada no Pará (44%), Mato Grosso (33%), Rondônia (17%) e Amazonas (6%).

Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Imazon ( SAD ), que monitora a floresta por meio de imagens de satélite desde 2008.

Geografia do desmatamento

Em agosto de 2021, a maioria (62%) do desmatamento ocorreu em áreas privadas ou sob diversos estágios de posse. O restante do desmatamento foi registrado em Assentamentos (26%), Unidades de Conservação (9%) e Terras Indígenas (3%).

Neste ano, agosto foi o quinto mês em que o desmatamento atingiu a maior área desde 2012. Março, abril, maio e julho também tiveram a maior área de floresta destruída em 10 anos.

Na comparação com agosto de 2020, a área desmatada neste ano é 7% maior. E o acumulado de janeiro a agosto, de 7.715 km², é 48% maior que no mesmo período do ano passado.

“Se quisermos evitar que o ano termine com a maior área desmatada da década, precisamos urgentemente adotar ações mais efetivas”, disse Antônio Fonseca, pesquisador do Imazon.

Em agosto, assim como nos meses anteriores, apenas dois dos nove estados da Amazônia Legal registraram mais da metade do desmatamento na região: Pará e Amazonas. Ambas somaram 1.050 km² (66%) de área desmatada no período.

Com informações do Portal do Instituto do Homem e Meio Ambiente (Imazon).