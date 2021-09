Vanda não entra no “pacto” e toca candidatura 

A DEPUTADA FEDERAL VANDA MILANI (PROS) não vai aderir ao pacto formado pelo grupo de candidatos ao Senado, integrado pelos deputados federais Alan Rick (DEM), Jéssica Sales (MDB) e pela senadora Mailza Gomes (PP), que acordaram que vão acatar as pesquisas, com o melhor avaliado sendo o candidato único a senador na chapa do governador Gladson, sendo que os demais; um sairia para vice e outro para deputado federal.

O médico Israel Milani, filho da deputada federal Vanda Milani (PROS), teceu ontem ao BLOG, um comentário irônico sobre a iniciativa: “enquanto eles estão fazendo pacto, a deputada Vanda está se articulando politicamente nos municípios. Fechamos ontem uma série de encontros no Alto Acre, todos promissores”, disparou Israel.

Citou ainda que está havendo um incentivo muito grande por parte da direção nacional para com a candidatura ao Senado da sua mãe, tanto é que colocou um helicóptero para os seus deslocamentos pelo interior. O aparelho já foi, inclusive, usado ontem, na pauta cumprida em municípios do Vale do Acre.

Vanda não deve participar de nenhum acordo que implique na retirada da sua candidatura. O que ela tem dito é que, a sua candidatura a senadora acontecerá em qualquer cenário político. Mas vai buscar ser a candidata na chapa do governador Gladson Cameli.

ESTÁ COM PRESTÍGIO

UM FATO deve ser reconhecido: a deputada federal Vanda Milani (PROS) está mesmo com prestígio com a direção nacional do partido, ou seus dirigentes não colocariam um avião e um helicóptero à sua disposição.

NÃO HÁ LUZ

NÃO CONSIGO ver um facho fraco de luz no fim do túnel, quanto mais uma luz forte que indique o fechamento do grupo de candidatos ligados ao Palácio Rio Branco, em torno de uma única candidatura ao Senado. A conta não fecha. Quatro dos cinco vão dançar na maionese.

JOGA COM OS NÚMEROS

O DEPUTADO FEDERAL Alan Rick (DEM) joga com a estrutura no seu entorno e com as pesquisas para ser escolhido como o candidato ao Senado do Gladson. Nas duas pesquisas para senador apareceu como o melhor colocado no grupo do governador. “Temos time”, diz. E, enumera que o DEM tem um deputado federal, um deputado estadual, um prefeito e dezoito vereadores.

VAI PEGAR FOGO

ESTA disputa que está sendo travada dentro do grupo do governador Gladson por cinco candidatos, querendo ser seu parceiro de chapa para o Senado, deve pegar fogo ao longo de outubro, quando quatro pesquisas estarão em campo. Os resultados não vão resolver a pendenga, mas vão acirrar ainda mais os ânimos dentro do grupo.

O QUE SE TEM DE CONCRETO?

O QUE SE TEM DE CONCRETO dentro desta guerra surda para ser o candidato ao Senado na chapa do Gladson, é que a Márcia Bittar e a Vanda Milani não recuam.

É CEDO PARA AVALIAÇÕES

QUALQUER avaliação política que se fizer hoje para a disputa do governo, é prematura, sob todos os aspectos. Não sabemos como ficarão as composições, e eleição majoritária muda na campanha como as nuvens. É, como dizia o político mineiro Magalhães Pinto: “Política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou”. Portanto, cautela e caldo de galinha.

BRIGA NACIONAL

A SEMANA que vai entrar será quente, em Brasília, com uma briga surda, que será travada entre lideranças regionais pelo comando estadual da fusão DEM-PSL.

QUEDA LIVRE

O Bolsonaro continua em queda livre nas pesquisas. O da DATAFOLHA desta semana o situa batendo recorde de rejeição ao seu governo, com 53%. A sua aprovação é de apenas 22%. Cada dia fica pior para o “Mito”.

NÃO BRIGO COM PESQUISA

NÃO BRIGO com pesquisa. Não é possível que seis pesquisas de institutos diferentes realizadas neste segundo semestre, que apontam o Lula na frente do Bolsonaro, e o governo deste com alta rejeição, estejam erradas. Por favor, sem teoria da conspiração!

FICOU NA PROMESSA

O PRESIDENTE Bolsonaro trocou o presidente da Petrobrás, sob o argumento que o anterior não baixava o preço dos combustíveis. Ficou na promessa. Com o General que assumiu, é um aumento atrás do outro.

SÓ ELE SABE

NÃO ADIANTA tentar prever quem será o candidato ao Senado ungido pelo governador Gladson, porque, ele tem feito afagos aos cinco nomes que estão na disputa. Cada um que encontra abraça, bate fotos, e trata como “meu senador” ou “minha senadora”. E, assim ele vai levando.

SEM CRÍTICAS

COLETA DE LIXO, as ações da Zeladoria nas praças e outros logradouros públicos, sempre limpos; são pontos positivos na gestão do prefeito Tião Bocalom.

FOI PRECISO A AMEAÇA DO IMPEACHMENT

AO que as nomeações indicam, o prefeito Tião Bocalom se acertou com a maioria dos vereadores. Foi preciso a ameaça de impeachment para entender que, ele não governaria sem ter uma bancada de apoio na Câmara Municipal. Este tipo de aliança, não tem nada de anormal.

COLOQUE NA DISPUTA

O PROS tem chapas praticamente completas para deputado estadual e deputado federal. Coloque o secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, como um forte candidato a uma vaga na Câmara Federal.

CONTINUAM COM BURCAS

O PT até aqui, não retirou as burcas das chapas com seus candidatos a deputado federal e deputado estadual. Para Federal se sabe apenas do Léo de Brito, do Sibá Machado e do Angelim. E, para estadual do Daniel Zen, do Marcus Alexandre e do Cesário Braga.

FRASE MARCANTE

“Visto em Deus, o processo que chamamos de envelhecimento é um progresso em direção a Ele.” (Igino Giordani)