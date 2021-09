Ufac divulga 41 vagas para mestrado e doutorado em Linguagem e Identidade

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG), tornou público o edital que trata do preenchimento de vagas para doutorado e mestrado da instituição. São ofertadas 15 vagas para o curso de Doutorado e 26 vagas para o curso de Mestrado em Letras: Linguagem e Identidade da Ufac.

As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas no período de 25 a 27 de outubro de 2021, exclusivamente, em formato eletrônico pelo site da Universidade Federal do Acre, por intermédio do link: http://sistemas.ufac.br/ppgli.

Os aprovados ingressam no mês de março do ano letivo de 2022. A defesa da tese se dará até o mês de fevereiro do ano letivo de 2026 para o Doutorado, e com ingresso no mês de março do ano letivo de 2021. A defesa da dissertação para o Mestrado será até o mês de fevereiro do ano letivo de 2024.

O mestrado terá a duração de 24 meses, sendo que, para obter o Título, o mestrando deve: Integralizar as disciplinas obrigatórias e eletivas, com um total de 20 créditos, e as atividades complementares, em um total de 04 créditos.

Já o doutorado terá a duração de 48 meses, sendo que, para obter o Título, o doutorando deve: integralizar as disciplinas obrigatórias e eletivas, com um total de 18 créditos; as atividades programadas, com um total de 7 créditos; e os seminários de tese, com um total de 8 créditos.

