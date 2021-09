Jovem é ferido a tiros enquanto bebia com mulher em distribuidora na Baixada da Sobral

O jovem Willian da Silva Mendonça, de 23 anos, foi ferido a tiros na madrugada desta sexta-feira, 17, na frente de uma distribuidora localizada na rua Men de Sá, no bairro Bahia, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, William estava bebendo juntamente com uma mulher na frente da distribuidora, quando três homens não identificados se aproximaram em duas bicicletas e um dos criminosos em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros na direção do jovem. William foi atingido com dois projeteis, um no pescoço e outro na perna direita. Após a ação, os autores do crime fugiram do local.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam William ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico do SAMU, o projétil que atingiu o pescoço da vítima atingiu na veia jugular e William encontra-se em estado de saúde gravíssimo, após perder muito sangue.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, porém eles não foram encontrados.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia não soube informar a motivação do crime.