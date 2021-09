Dupla sertaneja acreana lança EP pela Universal Music, em São Paulo

A dupla acreana do seguimento sertanejo, Dely & Diely, lança nesta sexta-feira 17 de setembro, o primeiro Extended Play (EP) da carreira, disponível em todas as plataformas digitais de streaming. Naturais de uma comunidade no município de Cruzeiro do Sul, as irmãs, Maria Rita e Maria Adriele, que moram atualmente em São Paulo (SP).

O EP “Dely & Diely (Vol. 1)”, lançado sob o selo da gravadora Top Music da Universal Music Brasil, contém seis faixas e duas destas já possuem videoclipes, dirigidos por Bruno Mascaro. Os singles “Meu Cachorro” e “Vou Te Deixar Ir” foram escritos pela dupla e produzidos por Kaskavel, Marquinhos CD e DJ Juninho Portugal, ex-integrante e ex-produtor da banda Djavu.

Para Dely a gravação dessas músicas em um sonho da vida inteira, “O que nos motivou a seguir na música foi um sonho que tínhamos desde criança de sermos cantoras. Nossos pais e amigos nos motivavam bastante, nos colocavam para cantar, então nós decidimos buscar este sonho. Agora estamos em São Paulo e acabamos de ser lançadas pela Universal Music”, disse Dely.

Muita Luta

Segundo as jovens, que têm como inspirações as duplas Maiara e Maraísa e Simone e Simaria, moraram antes de São Paulo em Rio Branco, interior de Rondônia e Mato Grosso. A partir do mês de setembro haverá um lançamento semanal de um videoclipe de cada faixa que foi produzida. Nesta semana, foi postado o vídeo de “Vou Te Deixar Ir” e “Meu Cachorro.

As expectativas, segundo a dupla, são as melhores agora. “Saímos de um local muito difícil, em tudo que se possa imaginar com a ajuda de nossa família e alguns amigos. Mas vencemos. Só pelo fato de estarmos até aqui, já realizamos nosso sonho, que é de estar no palco, de poder estar em uma gravadora e de poder ouvir nossas próprias músicas”, destaca.