CBF deve começar a construir ainda este ano centro de treinamento da Federação do Acre

O presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Antônio Aquino Lopes, recebeu durante o dia desta quinta-feira, 16, um advogado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que esteve no Acre para assinatura da escritura do terreno onde ainda este ano se inicia a construção de um centro de treinamento na área ao lado do Campo “B” da Federação.

A obra é fruto do chamado legado da Copa do Mundo que foi disputada no Brasil em 2014. A demora para a construção no Acre se deu em virtude da área escolhida pela Federação para tornar o Florestão o grande complexo do futebol no estado, ser uma área de herança e foi necessário resolver todos os trâmites legais.

Nos próximos dias, a CBF deve divulgar a licitação da obra e a expectativa do presidente da FFAC é que ainda este ano a construção seja iniciada.

O centro de treinamento, que deve custar cerca de R$ 8 milhões, vai ter grama sintética, refeitório, vestiários, iluminação, administração e quadras, tudo no padrão exigido pela FIFA.

“Essa é mais uma obra da minha gestão e vai ajudar a nos desafogar, principalmente na época do inverno. É tudo construído no padrão FIFA e vai servir do profissional às categorias de base”, explica Antônio Aquino.