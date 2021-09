Bolsonaro despenca nas pesquisas, verdade ou mito?

Foto: Alan Santos/Presidência via REUTERS

Segundo o instituto de pesquisas Datafolha, o índice de aprovação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) despencou para 22% e a desaprovação bateu em 53%. Se for verdade, a tese de que as aparências enganam é verdadeira, já que no Sete Setembro seus apoiadores realizaram grandes manifestações pelo país. Porém, de acordo com as pesquisas estariam dentro da margem dos 22%.

Para os que não aceitam as pesquisas, uma teoria da conspiração já vem sendo arquitetada para apear o capitão do poder em 2022. Os conspiradores são o STF, a imprensa, partidos de esquerda, Cuba, Venezuela e China além, é claro, de boa parte de deputados federais e senadores.

Acredite se quiser, mas a ideia é a seguinte: Em conluio com os institutos, a imprensa divulga pesquisas falsas e a Justiça Eleitoral frauda a urna eletrônica para eleger Lula presidente do Brasil novamente mandando o mito para a casa com o Nelson Piquet pilotando um Rolls Royce. Lula assume e implanta o comunismo. Coisa que ele não conseguiu fazer nos 16 anos do PT no poder. Muito pelo contrário, o pernambucano entupiu bancos, construtoras, agro e empresas de dinheiro público. Isto, sem falar que o barbudo vai mandar fechar todas as igrejas, principalmente as evangélicas e algumas católicas.

Por outro lado, se as pesquisas foram verdadeiras, diz apenas que o presidente está errando muito na administração do país. Vai muito mal na condução da pandemia, da economia, da política interna e externa. O radicalismo de parte de seus seguidores também estaria afastando eleitores moderados de centro-direita. Diz que o brasileiro não quer nenhum golpe militar; nem ditadura nem “ditamole”. Quer apenas viver em paz, comer bem, assistir futebol, ir à praia e trabalhar, ter seu emprego de volta. Talvez o ex-presidente Temer possa ajudar nisso também.

“Moisés disse olho por olho dente por dente; Eu porém vos digo a ninguém amaldiçoeis, amai os vossos inimigos, orai por eles, amai-os e o vosso Pai que está nos céus vos amará”. (Palavras de Jesus, ditas há muito tempo em um mundo cruel e violento)

A gororoba do Senado

A deputada federal Vanda Milani (SD) não tem saída a não ser disputar o Senado; quer eleger o filho Israel Milani deputado federal em seu lugar. Márcia Bittar é candidata por convicção, também não abre mão para acordos ou dobradinhas. Alan, Jéssica e Mailza têm margem para negociar outros espaços. Elas, não!

Cabras e cabritos

Na avaliação de petistas, o quadro sucessório que se desenha no Acre favorece a eleição de Jorge Viana, já que o PT não será dividido como aconteceu na eleição passada. Porém, em uma campanha eleitoral tudo pode acontecer; o Leandro Costa se eleger senador.

O foco da CPI

Os vereadores autores da proposta de CPI do transporte coletivo na Câmara precisam deixar claro quais são os objetivos, a metodologia e a estratégia da de investigação da caixa preta. Do contrário, vai servir apenas para o prefeito Bocalom consolidar uma base na Casa abrindo mais espaços para os aliados.

Leila Galvão

A ex-prefeita e ex-deputada Leila Galvão vem recebendo estímulos para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa novamente. Ela não diz nada. Se decidir ser candidata, uma coisa é certa: não será pelo PT. Alguns petistas em quem ela muito confiava foram responsáveis pela sua derrota em 2018. Faz parte!

Sala preparada

Segundo um dirigente do PSD, o senador Sérgio Petecão tem uma sala especial para receber todos os dissidentes do governo, principalmente do que sobrar na disputa pelo Senado. Os exonerados e insatisfeitos também. E se eles não aparecerem? O Solino e o Montana tomam café com a macaxeira cozida.

Dois lados da mesma moeda

O ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro estão ligados intimamente pela harmonia dos contrários, dos opostos. Lula fez Bolsonaro presidente e Bolsonaro pode trazer Lula de volta ao poder. Um é a cara, o outro a coroa da mesma moeda. Ciro, filhão, volte pro Ceará. A disputa está muito polarizada e a 3ª via não tem votos.

. O deputado Jenilson Leite (PSB) faz o dever de casa com rigor para quem deseja disputar a 3ª via da eleição para governador.

. Trabalha muito!

. Articulistas do governador Gladson Cameli apostam tudo em uma vitória no 1º turno; acham que no 2º o PT se junta com o senador Sérgio Petecão.

. Se Jorge Viana se eleger senador e tiver 2º turno para o governo, a cobra vai fumar.

. Jorge é um político estrategista e perigoso em uma campanha; jamais poderá ser subestimado.

. Junto com Edvaldo Magalhães e César Messias, nem se fale!

. Se a eleição fosse apenas no Juruá, a deputada federal Jéssica Sales seria eleita senadora.

. O senador Márcio Bittar revelou a amigos que tem uma motivação especial para trabalhar politicamente como faz:

. “A Márcia é uma mulher incrível, tenho muita gratidão a ela; vou fazer de tudo para elegê-la”, declarou.

. A pergunta que não quer calar:

. Quem será o candidato (a) ao Senado na chapa com o governador Gladson Cameli?

. O grupo político do deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTA) já tem o nome do candidato a federal, só não foi revelado ainda.

. O que estão esperando?

. Bom dia!