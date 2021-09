Anatel reajusta tarifa de telefonia fixa da Oi

A última edição da pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (17/9) pelo jornal Folha de S.Paulo, mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue à frente de Jair Bolsonaro (sem partido) nos índices de intenção de voto para as eleições de 2022.

O ex-presidente tem 27% das intenções de voto, e o atual chefe do Executivo federal tem 20%. No segundo turno, Lula passa à frente com 56%, contra 31% de Jair Bolsonaro.

Realizada entre os dias 13 e 15 de setembro, a pesquisa ouviu 3.667 eleitores com 16 ou mais anos de idade, de forma presencial, em 190 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Os resultados seguem em estabilidade se comparados com a última pesquisa, realizada em julho deste ano. Na época, Lula tinha 26% das intenções de voto para o primeiro turno, e Bolsonaro tinha 19%. No segundo turno, o ex-presidente tinha 58% e o atual mandatário, 31%.

Outros cenários no 1º turno

O estudo também ranqueou a intenção de voto em outros presidenciáveis no primeiro turno. A pesquisa espontânea mostrou que a maior parte dos entrevistados (38%) não sabe em qual candidato votaria.

Entre os presidenciáveis, Lula aparece em primeiro lugar (27%), seguido de Bolsonaro (20%). Em terceiro lugar estão os votos em branco, nulos ou em nenhum dos candidatos (10%). Além disso, 3% das intenções de voto seriam em outros candidatos e 2%, em Ciro Gomes (PDT).

Pesquisa espontânea de intenções de voto no 1º turno

Não sabe: 38%

Lula (PT): 27%

Jair Bolsonaro (sem partido): 20%

Em branco/nulo/nenhum: 10%

Outros: 3%

Ciro Gomes (PDT): 2%

Cenário A – 1º turno

Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (sem partido): 26%

Ciro Gomes (PDT): 9%

João Doria (PSDB): 4%

Luiz Henrique Mandetta (DEM): 3%

Em branco/nulo/nenhum: 11%

Não sabe: 2%

Cenário B – 1º turno

Lula (PT): 42%

Jair Bolsonaro (sem partido): 25%

Ciro Gomes (PDT): 12%

Luiz Henrique Mandetta (DEM): 2%

Eduardo Leite (PSDB): 4%

Em branco/nulo/nenhum: 11%

Não sabe: 2%

Cenário C – 1º turno

Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (sem partido): 26%

Ciro Gomes (PDT): 11%

João Doria (PSDB): 6%

Em branco/nulo/nenhum: 11%

Não sabe: 1%

Cenário D – 1º turno

Lula (PT): 42%

Jair Bolsonaro (sem partido): 24%

Ciro Gomes (PDT): 10%

João Doria (PSDB): 5%

José Luiz Datena (PSL): 4%

Simone Tebet (MDB): 2%

Aldo Rebelo (sem partido): 1%

Rodrigo Pacheco (DEM): 1%

Alessandro Vieira (Cidadania): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 10%

Não sabe: 2%