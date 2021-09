Acre supera a casa dos 6 mil focos de queimadas em 2021

As chuvas se tornaram mais intensas no Acre a partir da primeira quinzena de setembro, mas ainda assim as queimadas persistem em todo o estado, que nesta quinta-feira (16) atingiu a marca dos 6.189 mil focos de incêndios em 2021, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

No ano, a quantidade de ocorrências detectadas pelo satélite de referência é 4% maior que o volume registrado no ano anterior no para o período entre 1º de janeiro e 16 de setembro. No mês atual, o estado é o quarto no gráfico que mostra os totais acumulados de todas as unidades da federação, com 2.476 focos de queimadas.

Feijó, Tarauacá, Sena Madureira, Rio Branco e Cruzeiro do Sul são os municípios acreanos com os maiores índices de queimadas no ano. Entre as unidades de conservação federais no Acre, a Resex Chico Mendes se destaca, com 62% do total acumulado. Nas UC’s estaduais, a APA Lago do Amapá é a que tem mais registros.

Risco de Fogo

Nesta sexta-feira, de acordo com o Monitoramento de Queimadas e Qualidade do Ar do Acre, o risco de fogo mínimo e baixo é previsto com maior intensidade em todo estado. Já o risco de fogo médio, alto e crítico é previsto em pontos isolados nas regionais do Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá e Juruá.

Chuvas

Para o período de 16 a 22 de setembro, o prognóstico do satélite indica previsão de chuva com volume acumulado de até 75mm para as regiões Oeste e Leste do Acre. No Oeste do estado, o indicativo é de que as chuvas poderão ficar acima da normalidade para o período. Na região Leste o indicativo é de que as chuvas ficarão abaixo da média nas regionais Alto Acre e Baixo Acre.

Os maiores acumulados até 16 de setembro, segundo o Boletim Hidrometeorológico, foram 92,40 mm em Marechal Thaumaturgo, 83,60mm em Tarauacá, 55,80mm em Plácido de Castro, 48,40mm em Xapuri, 44,80 mm em Capixaba, 37,20 mm em Feijó, 33,00mm em Sena Madureira, 32,80 mm em Porto Acre e 32,60 mm em Brasiléia.

Rio Acre

As chuvas, no entanto, não têm conseguido causar efeito considerável sobre o nível dos rios. O Rio Acre, nesta sexta-feira (17), voltou a descer para a cota de 1,56m na capital acreana depois de ter ido a 1,60m nesta quinta-feira (16), de acordo com as informações da Coordenação Municipal da Defesa Civil em Rio Branco.