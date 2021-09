Gonzaga visita obras executas pelo Deracre no Juruá e parabeniza governo por melhorias

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, visitou obras de recuperação de ramais executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) durante a última semana no Vale do Juruá.

O parlamentar tucano aproveitou as visitas para parabenizar o diretor-geral do Deracre, Petrônio Antunes, e o diretor do órgão no Juruá, Luciano de Oliveira, pelas obras e levar até eles novas demandas de moradores dos municípios acreanos.

“O Deracre está de parabéns pelos serviços prestados à população do Acre. Levamos inúmeras indicações ao governo do Estado que foram atendidas pelo Deracre. Esse trabalho é fundamental para incentivar a economia do estado através de melhorias para nossos produtores rurais que usam os ramais e estradas para escoamento de suas produções”, disse o deputado.

O diretor do Deracre no Juruá, Luciano de Oliveira, acompanhou o deputado em suas visitas e listou os serviços executados pelo órgãos nos últimos meses. Luciano conta que o Deracre está passando por uma estruturação para fortalecer ainda mais o órgão no Juruá o que vai facilitar a execução de novas obras no estado.

“O Deracre está passando por uma reforma e isso vai nos possibilitar fazer ainda mais. Nossa usina de asfalto estava há seis anos parada e hoje reformamos e já podemos fornecer asfalto para a recuperação das estradas. Instalamos balanças para controlar insumos e produtos que entram e saem do Deracre. Também fizemos a recuperação de mais de 500 quilômetros de ramais nos municípios do Juruá”, conta Luciano.