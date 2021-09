Candidatura de Márcia Bittar é inegociável

A ex-mulher do senador Márcio Bittar (MDB), Márcia Bittar, não aceita nenhum tipo de acordo com a senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS), os deputados federais Alan Rick (DEM), Jéssica Sales (MDB), Vanda Milani (SD) ou quem quer que seja e que possa comprometer sua eventual candidatura ao Senado em 2022.

Márcia declarou que, “não faço parte do grupo de pré-candidatos ao Senado que dependem da decisão do governador Gladson Cameli; minha candidatura é vinculada ao presidente Jair Bolsonaro”.

Durante a entrevista ao ac24horas, Márcia insinuou que existem outras opções para o governo que podem ser avaliadas e não apenas na chapa do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS), que estaria fechada para coligações majoritárias pelo próprio PROGRESSISTA.

Sua candidatura é ancorada no prestígio do presidente Jair Bolsonaro no estado. Segundo pesquisas recentes, o presidente tem a aprovação de mais de 50% dos eleitores. Portanto, sua candidatura é inegociável. Também não se submete a pesquisas para a escolha de um nome de consenso.

“É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber/ e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer”. (Admirável Gado Novo, Zé Ramalho)

CZS a Pucallpa, a rota do pó!

É inegável a necessidade de se ligar todos os municípios do Acre por via terrestre, bem como o Brasil aos demais países andinos. Hoje, Jordão e Santa Rosa do Purus são isolados; o acesso se dá por avião pequeno, helicóptero ou de barco no período das cheias dos rios. Porém, é inegável a presença do narcotráfico na região. Segundo a inteligência das policiais estadual e federal é toda do pó.

Caldo grosso

A rodovia ligando CZS a Pucallpa teria que passar por área indígena e a reserva do Parque Nacional do Divisor. O debate ganha eco por todo o país tendo à frente ativistas como Christiane Torloni e Marcos Palmeira. A briga é boa e o caldo é grosso. Consta que o governo peruano não aceitaria construir a rodovia.

Não emplaca

O acordo de Brasília entre a senadora Mailza Gomes, Alan Rick e Jéssica Sales na disputa pelo Senado durou do momento em que começou a reunião ao final. Não prospera. Envolve muitos interesses, é complexo.

A invasão manauara

Licitação e concurso público são abertos para todo o país. Empresas até do Rio Grande do Sul podem concorrer para entregar papel higiênico e café na administração pública federal, estadual e municipal. Os empresários de Manaus descobriram o Acre. A coisa por lá não anda boa, pelo visto.

Fora da guilhotina

O dirigente do PSL, Pedro Valério, teve o pescoço retirado da guilhotina aos 47 minutos do segundo tempo. O jogo é bruto. Ética a la Maquiavel, O Príncipe.

Senado sepulta coligações

O Senado sepultou para sempre as coligações proporcionais e o presidente JB as federações partidárias. O que deve ocorrer são as fusões dos partidos. O DEM e o PSL, por exemplo, estão se fundindo em uma nova sigla. O PC do B deverá se fundir com outros partidos também.

. Lá na fronteira a cobra tá fumando, a jiripoca piando e a porca torcendo o rabo!

. C’est la vie!

. Na política, em todo o mundo, os ventos sopram a favor e depois contra; é lei natural.

. Às vezes contra e depois a favor, mas que sopram, sopram.

. Como diz a Dinha:

. Não tem bem que dure e mal que não acabe!

. O Raimundo, marido da Dinha, diz que não gosta de ser chamado de príncipe na igreja; se não tivesse lido Maquiavel não teria problema nenhum.

. O Príncipe de Maquiavel é mais humano, pecador, verdadeiro em si mesmo, carente de Deus; o outro é lisonjeiro, barato, bijoteria.

. A eleição do ano que vem vai ser eleição com “E” maiúsculo.

. Já pensou se o Lula ganha?!

. Como diz o Cesário Braga:

. “Tudo é possível ao que crer”.

. Sei não, ó!

. Bom dia!