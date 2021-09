Servidores de Cruzeiro do Sul começam greve da saúde exigindo abono de R$ 1 mil

Foram eleitos neste domingo, 12, os subprefeitos de 7 vilas localizadas em Cruzeiro do Sul. Eles ganharão salários de R$ 2.200 após nomeação do prefeito Zequinha Lima no Diário Oficial do Estado. As vilas ficam na zona rural do município.

Mais de 6.500 pessoas foram às urnas para escolher entre os 23 candidatos e eleger os gestores das Vilas Lagoinha, Santa Luzia, Liberdade, São Pedro, Santa Rosa, Assis Brasil e Pentecostes.

O presidente da Comissão Eleitoral das eleições nas vilas, advogado Levi Bezerra, ressaltou a tranquilidade das eleições. “Infelizmente não pudemos contar com a lista de eleitores da Justiça Eleitoral, mas isso não causou prejuízo nenhum dos candidatos”, explicou.

Os subprefeitos ficarão nos cargos por um período de quatro anos. Entre as atribuições, estão a intermediação da comunidade com a prefeitura e a coordenação de serviços como a limpeza urbana.

As subprefeituras foram criadas em 2009 com nomeação dos subprefeitos pelo prefeito de Cruzeiro do Sul. Desde 2016, na gestão do ex-prefeito Wagner Sales, os subprefeitos passaram a ser eleitos por meio de voto pelos moradores das vilas que representam.

O subprefeito eleito da Vila Santa Luzia, José Francisco Alves Campos, conhecido como Bimba, disse que vai resgatar o que chamou de bons tempos da localidade. “Vamos concretizar a harmonia com a gestão municipal para juntos resgatamos os bons tempos do Santa Luzia com amplo compromisso e responsabilidade”.

O prefeito Zequinha Lima ressaltou a importância dos subprefeitos como referências da gestão municipal nas vilas. “É uma forma da gestão estar mais próxima das comunidades e das vilas.Os subprefeitos tem contato direto comigo e com os secretários e tratam de questões estruturais das vilas. É uma forma da gestão estar mais próxima das comunidades e das vilas”, explicou.

Veja a relação dos eleitos:

Vila Pentecoste – (Liberman); Vila São Pedro – (Aldemir); Vila Lagoinha- (João Paulo); Vila Santa Rosa – (Maurício); Vila Assis Brasil – (Maciel); Vila Santa Luzia – (José Francisco) e Vila Liberdade – (Quedma).