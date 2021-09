Prêmio Reclame Aqui valoriza empresas que possuem bom relacionamento com seus clientes

Diz o ditado popular: “o cliente tem sempre razão”. Em tempos digitais cujas vozes se fazem ouvidas nas redes sociais, é imprescindível manter o bom atendimento on-line para o “cliente virar freguês”. Não somente no Dia do Cliente, comemorado em 15 de setembro, mas todos os dias, ser bem atendido é bom e todo mundo gosta. No ambiente on-line não é diferente: ter uma boa experiência digital é o que esperam os usuários que usufruem de bens de consumo e serviços adquiridos pela internet.

Em reconhecimento às empresas que possuem os melhores índices de reputação com o consumidor digital, há 10 anos o site Reclame Aqui premia aquelas que se destacam no bom atendimento ao consumidor no ambiente on-line através do Prêmio Reclame Aqui. A votação para a edição de 2021 já está aberta.

As marcas concorrentes ao prêmio, nas diversas categorias, foram classificadas em uma primeira etapa a partir da avaliação dos próprios consumidores no site do Reclame Aqui. Agora, os selecionados aguardam o júri popular que vai decidir qual empresa merece ser destaque dentro da categoria a qual concorre.

Com um atendimento totalmente humano, isto é, com atendentes reais, o Educa Mais Brasil foi indicado, novamente, para concorrer ao prêmio de melhor atendimento na categoria Educação-Serviço. A empresa pioneira na oferta de bolsas de estudo orgulha-se de responder e resolver as demandas dos consumidores no menor tempo possível.

“Temos atendimento 100% humanizado e isso enche nosso coração de orgulho, pois sabemos o quanto é importante para nós e nosso time trabalhar em uma empresa que valoriza e acredita na capacidade de comunicação que cada pessoa possui, falando com o seu jeito de ser”, destaca William Souza, supervisor da equipe de atendimento de Redes Sociais do Educa.

Mesmo com atendimento personalizado, a empresa é uma das poucas que possuem o selo de mensagem rápida pelo Facebook. Isso significa que cada mensagem é lida de verdade e respondida de acordo com a demanda do usuário. “Ainda tem quem não acredite que somos humanos, pois somos eficientes, rápidos e amorosos”, completa William.

Para a coordenadora de Marketing do Educa, Amanda Galindo, “a votação promove um reconhecimento ao esforço e à dedicação na comunicação e atendimento da nossa equipe. Como empresa, ficamos sempre muito gratos em participar da lista de indicados ao prêmio, nos traz orgulho e, principalmente, motivação para continuar atendendo de forma humanizada e eficiente”.

O Educa Mais Brasil atua há 18 anos no segmento educacional facilitando o acesso de milhares de pessoas a instituições de ensino de qualidade – da educação básica ao superior – com bolsas de estudos de até 70% de desconto nas mensalidades.

Na plataforma do Reclame Aqui, o Educa possui o selo RA 1000, dedicado às empresas “totalmente comprometidas com o consumidor”, o que o coloca positivamente à frente de outras empresas que concorrem na mesma categoria. Isso significa que, no último ano, todos os contatos feitos no Reclame Aqui foram respondidos pelo Educa Mais Brasil. Além de utilizar o site do Reclame Aqui como mais uma plataforma de comunicação on-line com os seus bolsistas, o Educa amplia o atendimento através das suas redes sociais por meio do Twitter e Instagram.

A votação para o Prêmio Reclame Aqui conta com a participação democrática dos consumidores que elegem as empresas através do voto popular. Para votar, basta acessar o site https://premio.reclameaqui.com.br/votacao até o dia 31 de outubro de 2021.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil