Deputado Calegário quer regulamentar as caronas nas licitações do Acre

O deputado Jenilson Leite (PSB) saudou nesta quarta-feira (15) os representantes do cadastro de reserva da Polícia Civil presentes à sessão da Aleac. Eles levaram faixas, as quais foram lidas pelo deputado do PSB.

Leite relatou a visita que fez ao Alto Acre, onde conheceu empreendimentos importantes para a economia da região. As empresas Dom Porquito e Acreaves estão consolidados, disse ele, desde a criação à comercialização.

“41% do PIB do Acre vem do serviço público. Só se faz mudanças na composição se tivermos coragem de inverter essa lógica de direcionar as pessoas ao serviço público”, disse.

As ideias, segundo ele, precisam ser apresentadas, revelando seu PL que cria o Programa Estadual da Suinocultura e Avicultura no Acre. “É preciso olhar para o Acre com a perspectiva do crescimento”, disse, afirmando que essa visão dialoga com o que o Acre vive atualmente.