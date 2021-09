Política desacreditada, eleitores enojados!

Nas eleições passadas cerca de 25% dos votos foram abstenções, brancos e nulos. Votos que elegeriam um senador, deputados federais e estaduais. Decidindo qualquer eleição para governador ou prefeito. Apesar das mobilizações em favor e contra políticos de esquerda ou direita, boa parte da população assiste silenciosa e enojada o derretimento moral da política.

Promessas vazias, juramento ocos; compromissos levianos, traições, rasteiras, ganância pelo poder, vaidades, altos salários e regalias; políticos querendo entupir toda família nos cargos e no poder, usando o nome de Deus em vão e muita corrupção. Aliás, o poder econômico subjugou o poder político alastrando a corrupção como uma praga de gafanhotos em uma lavoura.

Nesse contexto há três tipos de eleitores: Os que se aproveitam da necrose, do apodrecimento do tecido social e político para tirar proveito como aves de rapina; há os de boa-fé, que acham que a política é assim mesmo, que Deus fez o mundo assim e que precisam participar porque são bons e vão expulsar os maus (porque Sócrates disse); e os que não suportam a sujeira, e fedentina, a podridão do sistema e se afastam sem esperanças. Esses últimos são 25% do eleitorado. Pelo visto, em 2022, o número de enojados deve crescer.

“Certamente que se comeres do fruto da árvore que está no meio do jardim morrerás”. (Deus a Adão, pai da raça humana)

A vida que não volta ao normal…

Há vários dias o Acre não registra mais casos nem mortes pela covid-19. O coronavírus, ao que parece, veio, viu, contaminou e matou muitos deixando uma multidão de sequelados. Ficou por aqui um rastro de cerca de dois mil mortos. Na esteira da pandemia tudo mudou. O trauma é grande e a cura será demorada.

Nos EUA

Depois de toda a lambança que fez na Lava Jato e no Ministério da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro foi morar nos Estados Unidos. Todos os envolvidos na operação mãos limpas brasileiras estão muito bem, obrigado.

Mega escândalo

O próximo escândalo político no Brasil já tem dia e hora marcada. Será o escândalo das emendas parlamentares. Recursos destinados à população percorrendo caminhos e atalhos estranhos ao ambiente democrático.

3ª via não tem votos

Terceira via em uma disputa polarizada sobra sonhos, projetos e boa vontade, mas faltam votos. É o que se pode deduzir do fracasso das manifestações do dia 12 de setembro contra o governo federal.

Única alternativa

A única saída para os deputados federais será a fusão partidária. O presidente Bolsonaro vetou as federações e o Senado deve barrar a volta das coligações partidárias proporcionais.

PSL na guilhotina

A direção do PSL no Acre está com o pescoço na guilhotina. São várias as tentativas de tomar o partido do presidente estadual, Pedro Valério. A política é assim, um golpe atrás do outro.

Não é real

O discurso do presidente Bolsonaro de que não existe mais corrupção é mais furado do que uma nota de 19 reais. Existe e muita. As ações dos órgãos de controle e da PF são a maior prova.

. O Queiroz vai trabalhar em uma novela da Globo;

. Será o próximo vilão da novela das oito.

. O STF adiou mais uma vez o julgamento do senador Flávio Bolsonaro sobre a questão do foro privilegiado no caso das rachadinhas na Alerj;

. Quer manter o anzol na venta do touro brabo!

. Lula vem ao Acre, deverá ser recepcionado calorosamente com vaias por bolsonaristas no aeroporto.

. Podem anotar!

. Diz o Raimundo que o púlpito é sagrado, depende de que púlpito ele está falando.

. Lula e agora Bolsonaro são as únicas virgens no cabaré do Tabira, Porta Aberta ou Taboquinha.

. Ciro! Ciro! Ciro!

. Mito! Mito! Mito!

. Lula! Lula! Lula!

. E assim caminha o Brasil…

. O Dória parece um rato!

. Bom dia!