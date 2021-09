Vereador mais votado de Tarauacá tenta tirar a própria vida

Os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2019 revelaram que 73,7% dos estudantes acreanos de 13 a 17 responderam possuir aparelho celular. Dos alunos das escolas privadas, 95,3% e dos alunos das escolas públicas, 72,6% declararam possuir aparelho celular. O menor percentual ficou com os alunos de escolas públicas do Estado do Pará (61,0%) e o maior percentual com alunos de escolas privadas do Estado do Rio Grande do Sul, 98,7%.

A PeNSE foi divulgada no último fim de semana pelo IBGE. Com relação à posse de computador ou notebook em casa, 39,8% dos escolares declararam a posse de algum desses itens; 92,1% de escolas privadas, 37,3% de escolas públicas. A Região Sul, com 66,4%, apresentou o maior percentual e a Região Nordeste, com 39,7%, o menor percentual. O Estado do Maranhão (23,3%) apresentou os menores percentuais, tanto para escolares de escolas públicas (19,2%), quanto para escolares de escolas privadas (74,8%).

Perguntados sobre ter acesso à Internet em sua própria casa, 69,9% dos escolares responderam positivamente, 98,2% de escolares da rede privada e 68,5% da rede pública. As Regiões Sudeste (92,2%) e Sul (91,2%) apresentaram os maiores percentuais e as Regiões Norte (72,3%) e Nordeste (82,3%), os menores. Os escolares de escolas públicas do Estado do Maranhão (63,0%) e das escolas privadas do Estado do Pará (94,5%) tem os menores percentuais para acesso à Internet em casa.

Na PeNSE 2019, ao serem perguntados sobre se alguém que morava no mesmo domicílio do escolar tinha moto, 51,6% responderam que sim, 52,6% escolares de escolas públicas e 30,7% nas escolas privadas. Quanto a posse de carro, por alguma pessoa do mesmo domicílio do escolar, 34,7% responderam que sim; 32,0% de escolares de escolas públicas, e 91,1% de escolares de escolas privadas. Em relação as Unidades da Federação, os Estados do Piauí (71,0%) e de Rondônia (70,6%) tinham os maiores percentuais, o Distrito Federal (15,3%) o menor. Com relação a posse de carros, o maior percentual foi observado na Região Sul (78,4%), tanto entre estudantes da rede privada (94,3%) quanto entre os da rede pública (79,3%). O Estado de Santa Catarina apresentou o maior percentual, com 81,3% de alunos que declararam que alguém de seu domicílio tinha carro.