Memorial no Into lembra vítimas da Covid-19 e a luta dos trabalhadores na pandemia

Já está em andamento o projeto para criação do memorial que presta homenagem às vítimas da Covid-19 no Acre. O memorial será erguido no Into, em Rio Branco, simbolizando também o esforço oficial e dos trabalhadores no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

A previsão é de que a obra seja entregue até o mês de dezembro. Mais de 1,8 mil pessoas morreram de Covid-19 no Acre e os novos óbitos, apesar de terem reduzido significativamente, ainda ocorrem apesar da vacinação.

Até o domingo (12) o Acre registrou 247.413 notificações de contaminação pela doença, sendo que 159.485 casos foram descartados e 17 exames de RT-PCR aguardam análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.

Ao menos 85.891 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 17 seguiam internadas até o fechamento deste boletim.

Ainda não se tem detalhes do projeto do memorial.