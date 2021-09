Jornalismo da Ufac promove Semana de Comunicação em alusão aos 20 anos do curso

Foto: Reprodução

O curso de jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac) promove, entre os dias 15 a 17 de setembro, a 10ª Semana Acadêmica de Comunicação (Seacom). O evento, que acontecerá de forma virtual pela segunda vez consecutiva em decorrência da pandemia de Covid-19, é aberto à comunidade e tem como tema a comemoração dos 20 anos da criação do curso no Acre.

Desde 2020, a Seacom acontece de maneira online. Como a Ufac ainda não liberou as atividades presenciais, o curso de jornalismo precisou se reinventar, a fim de manter o tradicional evento e de continuar discutindo sobre os temas e assuntos mais atuais e relevantes no âmbito da comunicação.

Segundo a professora de jornalismo e organizadora da X Seacom, Tatyana Lima, o objetivo do evento é de, justamente, mostrar que o curso forma, desde 2001, profissionais cada vez mais qualificados e renomados. Além disto, mesmo diante deste momento de turbulência que o mundo vive, o curso quer mostrar à comunidade que os trabalhos não foram interrompidos.

“As semanas acadêmicas são um espaço importante para colocarmos na prática o tripé sobre o qual as universidades públicas estão alicerçadas, que é o do ensino, da pesquisa e da extensão”, disse.

A docente complementou também que a Seacom trará, nos três dias de programação, egressos do curso para que possam motivar os acadêmicos a seguirem na profissão e compartilhar as experiências no mercado de trabalho. “O evento é um esforço coletivo de professores, alunos, técnicos, colaboradores, e este ano devido a temática, contaremos com a participação de alguns dos nossos egressos”, complementou.

PROGRAMAÇÃO

Além das mesas-redondas que ocorrerão durante a X Seacom, o evento contará com a abertura oficial na próxima quarta-feira (15), às 19h (horário do Acre) no canal da UfacTV. Logo após a cerimônia, às 20h, o professor da Universidade Federal de Rondônia (Unir), dr. Allyson Viana, fará a palestra oficial de abertura sobre “Jornalismo e o Mundo do Trabalho”.

Os temas das mesas estão divididos nos três dias. No dia 15, será feita uma retrospectiva e abordagem sobre “A criação do curso de Jornalismo da Ufac e os anos iniciais”, das 16h às 18h.

No dia seguinte (16), no mesmo horário, haverá uma mesa com os egressos do curso, que falarão sobre “Experiências e vivências enquanto alunos do curso de Jornalismo da Ufac e a inserção no mercado de trabalho”. Das 18h às 20h, o tema será sobre “A atualidade da semiótica”. Por fim, haverá o lançamento do Livro “Micro-história italiana e Jornalismo em o Olho da Rua, de Eliane Brum”, escrito pelo professor Aquinei Timóteo.

No último dia do evento (17), das 19h às 21h, a mesa de encerramento terá como tema o “Panorama atual do curso de Jornalismo da Ufac: perspectivas e desafios para os próximos 20 anos”.

Durante a execução da Seacom, mais precisamente no dia 17 de agosto, também haverá as comunicações orais, compostas por sete Grupos de Trabalho (GTs) que discorrerão sobre apresentação de trabalhos acadêmicos voltados ao audiovisual, teorias da comunicação, jornalismo, entre outros.

INSCRIÇÃO

É importante ressaltar que os cards de divulgação de cada mesa-redonda, bem como os temas que embasarão cada discussão serão publicados nas redes sociais (https://www.instagram.com/seacom.ufac) (https://www.facebook.com/SEACOM2020) e no site da Seacom (https://www.seacomufac.wordpress.com).

Quem realizar a inscrição poderá participar da programação na íntegra, bem como estar apto(a) a ganhar o certificado de ouvinte, fornecido pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex) da Ufac. Para se inscrever, basta acessar o link https://bit.ly/Seacom2021 e preencher com os dados pessoais. O formulário fecha às 23h59 da próxima segunda-feira (13).