Digital influencer acusa Marcelo Bimbi de assédio e humilhação

O modelo acreano Marcelo Bimbi voltou a virar notícia após o colunista Léo Dias revelar o depoimento da influencer Larissa Marassi, de 26 anos, que afirmou que foi assediada moralmente, ameaçada e humilhada pelo ex de Nicole Bahls, na noite deste sábado (12). A influencer, que fala sobre lifestyle, estudos, moda e bem-estar, esteve na festa After Sunset com um amigo, que conhecia Bimbi, e acabou em um encontro que não terminou nada bem.

A menina de Maringá, atual residente de Foz do Iguaçu, contou em entrevista à coluna que estava com outros amigos na festa, que tinham um avião e ofereceram carona de volta para casa. Ao saber que a estudante iria pegar voo com outros homens, Marcelo começou a julgar Marassi e deixá-la constrangida.

“Como assim você vai abandonar a gente. Ah só porque os caras têm avião? Na próxima vez vou ter que vir de jatinho para ficar com você, então? E aí eu falei: “Não! Eles são meus amigos. E não é porque tem avião ou deixa de ter. Eu nem te conheço. E aí ele continuou: “ah, você é dessas, então? Bom saber. Ó o tipo da menina. Quanto é essa passagem? Eu compro para você ficar”, conta Larissa em depoimento.

Na ocasião, a estudante não gostou nem um pouco do dito, se estressou, e saiu de perto, mas Bimbi, mesmo ainda na festa, continuou mandando mensagem: “Vou arrumar um avião. Aí você fica comigo”, escreveu o modelo.

A influencer logo rebateu: “Nossa, que nada ver isso. Não preciso de avião para ficar com ninguém não. Não era a intenção você me julgar assim”. O empresário achou graça e finalizou a conversa com: “Boa trepa…Opa, boa viagem”.

Segundo Larissa, o ex-participante do Power Couple ainda voltou no camarote onde ela estava e ameaçou colocá-la na justiça.

“Eu me senti muito mal depois de tudo o que ele me disse. Então, quando ele voltou no camarote, eu peguei ele pelo braço e disse: “Você deveria ter cuidado com as coisas que você fala. Eu tenho os prints” e ele me disse: “print é crime”

“Ele começou a me menosprezar pelo fato de eu não ter dado moral para ele antes. E aí ele começou a me ofender. Ele dizia: ah, então precisava de avião para ficar com ela; ah, olha o tipo da mulher. Como se não se não bastassem as ofensas, mulher nenhuma precisava viu essas coisas. Mulher nenhuma precisava ouvir essas coisas. Fui julgada como puta, interesseira, pelo simples fato de não querer ficar com um cara que não tinha conteúdo nenhum”, disse a jovem em desabafo pelos seus stories do Instagram.

Nas redes sociais, o acreano Marcelo Bimbi negou todas as acusações de assédio e afirmou que tomará todas as medidas judiciais cabíveis. Segundo Bimbi, ele esteve no Paraguai realizando um trabalho.

Fonte: Coluna do Leo Dias