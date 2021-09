Após denúncia do ac24horas, PM vai apurar maus tratos de soldados no curso de formação

Após o ac24horas expor denúncia de supostos excessos e maus tratos a alunos do curso de formação da Polícia Militar do Acre, o comando geral da PM no estado emitiu uma nota nesta segunda-feira, 13, para se pronunciar a respeito do caso que teria envolvido o desligamento do aluno do Curso de Formação de Soldados 2021 da Polícia Militar do Acre, Reginaldo Ribeiro.

Segundo a PM, a Diretoria de Ensino da instituição instaurou um procedimento administrativo interno no dia 8 de setembro de 2021, a fim de averiguar os fatos relatados por Reginaldo Ribeiro. “Insta esclarecer que em nossas formações, a instituição preza pela observância das normas vigentes no país, com respeito aos direitos e garantias fundamentais”, destacou.

De acordo com a nota assinada pela assessoria de comunicação da Polícia Militar, a instituição garante a todos os alunos um tratamento igualitário. “Não compactuando com qualquer procedimento degradante que ofenda a dignidade da pessoa humana”, concluiu.