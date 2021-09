Sobrinha esfaqueia próprio tio durante bebedeira em família no Raimundo Melo

Uma bebedeira entre família resultou no senhor Francisco da Costa Araújo, de 49 anos, ferido a golpes de faca na noite deste domingo, 12, em uma residência localizada na rua Edmundo Pinto, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Francisco estava ingerindo bebida alcoólica com familiares quando começou a discutir com eles. A sobrinha dele, identificada como Maria Luana, 19 anos, tomou posse de uma faca e desferiu três facadas nas costas do tio. Que mesmo ferido, ainda conseguiu correr para fora da residência e caiu em via pública. Após a ação, a autora do crime fugiu do local.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vitima ao Pronto-Socorro de Rio Branco. De acordo com médico Antônio Castro do SAMU, o estado de saúde de Francisco é estável, porém precisará passar por uma cirurgia.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características da sobrinha de Francisco, e em seguida, fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-la, mas ela não foi encontrada.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).