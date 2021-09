Pizza de açaí cremoso vira a sensação de rodízio no Acre

Um soldado do Exército Brasileiro identificado como Carlos Vitor de Matos Silva, de 18 anos, foi ferido com um tiro no peito na tarde deste sábado, 11, dentro do 7° Batalhão de Engenharia e Construção (7°BEC) localizado na Avenida Nações Unidas, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas a reportagem do ac24horas, o soldado estava segurando um fuzil calibre 7,62 quando efetuou um tiro que o atingiu na região do peito e transfixou o corpo.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Carlos Vitor ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A reportagem procurou pelo responsável da assessoria de comunicação do Exército, no Sétimo Batalhão de Engenharia e Construção, e os soldados informaram que não poderiam falar nada sobre o ocorrido e ninguém iria se pronunciar.

No Pronto-Socorro um sargento do Exército Brasileiro, informou ao ac24horas que o jovem soldado está sem risco de morte. Ao perguntar se o tiro foi acidental ou foi uma tentativa de suicídio, o Sargento respondeu que somente a perícia irá dizer o que aconteceu.

Carlos Victor chegou a relatar a funcionários do Pronto-Socorro que está passando por problemas na família e que está sofrendo com depressão, e que não é problemas no Exército.

Policiais Militares e Civil chegaram a ser acionados, mas quando chegaram no 7°BEC, foram proibidos de entrar no batalhão e colher informações, por ser jurisdição e competência federal.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia federal.