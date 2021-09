Pai agride filha com golpes de perna-manca na cabeça

O Acre tem o maior percentual de gravidez entre meninas de 13 a 17 da região Norte, cerca de 12,8% das adolescentes que já tiveram relação sexual engravidaram pelo menos uma vez. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados na última sexta-feira, 10.

O números do Acre analisados em 2019 supera inclusive, o percentual do Brasil, que tem 7,9% no total, e da regional, que registrou 7,3%.

Para conseguir chegar ao resultado do levantamento, foram entrevistados pela equipe do IBGE, estudantes do 7º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio de escolas públicas e privadas do país. No país, foram ouvidos, ao todo, 11,8% de estudantes de 13 a 17 anos, sendo que desses 7,7% tinham entre 13 a 15 anos e 4,2% de 16 a 17 anos.

Além do Estado liderar o número de gravidez na adolescência, Rio Branco também o índice em relação as capitais brasileiras, neste quesito, a capital ocupa o terceiro lugar no ranking de gravidez na adolescência do país. A capital acreana tinha em 2019 11%, seguida por Salvador com o maior número (13%) e Cuiabá (11,4%).

Com informações do G1