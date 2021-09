Postos de combustíveis amanhecem sem gasolina comum e aditivada em Rio Branco

Devido ao bloqueio dos caminhoneiros que começou na quarta-feira, 8, um dia após os atos antidemocráticos do dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil e se encerrou na tarde de sexta-feira, 10, vários postos de combustíveis amanheceram neste sábado, 11, sem produtos derivados do petróleo, como gasolina aditivada, comum e diesel.

Segundo informações obtidas pelo ac24horas, dois destes postos que encontram-se sem estoque são o posto Joafra e o posto Distrito, localizado no bairro Distrito Industrial.

De acordo com uma frentista do posto Joafra, a tendência é que o abastecimento seja normalizado no fim do dia. “Os caminhoneiros já estão a caminho”, garantiu a funcionária que não quis se identificar.