Sexta será de dia parcialmente nublado com pancadas de chuvas e trovoadas

Os ataques de criminosos aos ônibus de transporte coletivo voltam assustar os passageiros e motoristas. Na noite desta quinta-feira (9), dois bandidos armados realizaram um arrastão dentro do ônibus que faz a linha do município Bujari. O fato aconteceu durante o trajeto do ônibus, na BR-364, próximo a Vila Custódio Freire, em Rio Branco.

Segundo informações do motorista do ônibus, os criminosos entraram no transporte coletivo na parada de ônibus localizada na frente da Universidade Federal do Acre (UFAC) e fingiram ser passageiros. Quando o ônibus se deslocou até às proximidades da Vila Custódio Freire, os bandidos em posse de armas de fogo anunciaram o assalto, colocaram a arma na cabeça do motorista, o ameaçando de morte, roubaram uma quantia de R$ 30 do caixa e subtraíram os pertences, celulares, bolsas e carteiras dos passageiros.

No momento da ação havia cerca de 45 passageiros no transporte coletivo. Após o roubo, a dupla desceu do veículo e fugiu correndo em direção ao Ramal Santa Maria.

A Polícia Militar foi acionada, mas os criminosos não foram presos. O motorista conduziu o veículo até a Delegacia de Flagrantes (Defla) e registrou o boletim de ocorrência juntamente com alguns passageiros. O caso será investigado pela Polícia Civil.